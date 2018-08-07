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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,19%
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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,19% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и продовольствия и напитков.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General вырос на 0,19%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Credicorp (LM:BAP), которые подорожали на 1,00 п. (0,44%), закрывшись на отметке в 230,00. Котировки Buenaventura (LM:BVN) выросли на 0,060 п. (0,44%), завершив торги на уровне 13,660. Бумаги Compania Minera Milpo SAA Class I (LM:MILi) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 2,890.
Лидерами падения стали акции Volcan Minera (LM:VOL_pb), цена которых упала на 0,010 п. (1,25%), завершив сессию на отметке 0,790. Акции Ferreyros (LM:FER) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 2,400, а Cerro Verde (LM:CVE) на 0,000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 24,200.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (3) превысило количество закрывшихся в минусе (2), а котировки 6 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,62%, или 0,43, достигнув отметки $69,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,22%, или 0,90, до $74,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.219,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,02% до 3,2687, а котировки EUR/PEN повысились на 0,29%, достигнув отметки 3,7889.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,99.
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