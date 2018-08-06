Пластмассовый мир победил: криптовалюта наступает на пятки реальным деньгам

Одна знаменитая компания, владеющая сетью кофеен во всем мире, планирует разрешить своим клиентам использовать криптовалюту для оплаты товаров.

Партнерами компании в этом проекте станут корпорация Microsoft и компания Inercontinental Exchange. Последней принадлежит нью-йоркская фондовая биржа, которая сегодня разрабатывает криптовалютную платформу Bakkt.

Именно эта платформа выступит посредником при оплате кофе и маффинов в одной из знаменитых сети кофеен. Сами кофейни при этом не будут напрямую принимать криптовалюту. Планируется, что Bakkt будет автоматически менять биткоины и прочие альткоины на американские доллары, которые и будут использованы в качестве оплаты.

В России открыто порядка 100 кофеен сети, причем большая их часть — 71 кофейня — находится в Москве. При этом сейчас нельзя сказать, появится ли такая технология в российских «старбаксах».

По словам исследователя криптовалют Александра Китченко, решение принимать условные биткоины для оплаты в кофейнях не более чем имиджевое.

— Дело в том, что использовать криптовалюту напрямую бизнесу пока неудобно. Она подходит для крупных покупок, например, недвижимости или автомобилей. А вот покупать за биткоины чашку кофе очень неудобно, потому что криптовалюта сейчас волатильна, то есть резко колеблется на рынке валют, — утверждает Александр.

Он отметил, что это уже не первый опыт использования криптовалюты западными компаниями. Так, одна игровая платформа позволяла пользователям покупать цифровые товары за криптовалюту, но потом от этой идеи отказалась, так как было неудобно пересчитывать курс каждый день — это вызывало ряд сложностей для бухгалтеров компании.

— Использовать «крипту» в повседневном обращении можно только в двух случаях. Первый — ее курс наконец-то станет более стабильным, но пока сложно такое спрогнозировать. Второй — создать такое технологическое решение, которое автоматизирует процесс обмена криптовалюты на обычные деньги, — говорит эксперт. — В таком случае компания будет принимать от клиента доллары или рубли, а у клиента из кошелька будет списываться криптовалюта. На сегодняшний день это единственный допустимый способ, удобный для бизнеса.

Однако Александр Китченко заявил, что пока перспектива у криптовалюты весьма туманна в плане именно повседневного использования. Дело в том, что такая практика станет нормальной только тогда, когда власти стран признают ее на законном уровне в качестве полноценного платежного средства. При этом В России перспектив у криптовалюты еще меньше.

— У нас она не закреплена ни в каком виде. Да, законопроект, который признает эту валюту валютой, уже в разработке, но когда он будет готов — неизвестно. И даже при этом признание «крипты» полноценным платежным средством кажется фантастическим сценарием, потому что Центробанк отказывается ее признавать и настаивает на том, что российский рубль — единственное платежное средство, допустимое на территории России, — говорит Кинченко.

При этом популярность биткоина и его альтернатив постоянно растет во всем мире и в России, в частности. Множество людей уже закупили криптовалюту, кто-то хочет получать таким способом зарплату. При этом на российском рынке труда уже появились предложения с оплатой биткоинами. Поэтому можно сказать, что этот рынок развивается, хотя и медленно. Время покажет, какое будущее его ждет.