5 главных событий следующей недели

Investing.com — После обмена резкими заявлениями между Вашингтоном и Пекином инвесторы будут сохранять опасения относительно разгорающейся торговой войны между США и Китаем.

Опасения о торговой войне сохраняются уже несколько месяцев, что привело к замедлению роста на рынках. Инвесторы остерегаются усиления напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, от которых зависит глобальный экономический рост.

На Уолл-стрит на следующей неделе свои квартальные отчеты представят еще приблизительно 40 компаний, охваченных индексом S&P 500. Сезон квартальной отчетности приближается к своему завершению.

Внимание мировых финансовых рынков также будет сфокусировано на отчете по росту потребительских цен в США, который даст четкое представление о темпах роста инфляции в этой стране и подскажет, каким будет темп повышения процентной ставки ФРС до конца этого года.

Игроки рынка также обратят на ежемесячный отчет по торговому балансу Китая, чтобы оценить, не повлиял ли торговый конфликт со США на показатели импорта и экспорта этой страны за июль.

В Европе игроки рынков сконцентрируют свое внимание на предварительном отчете по росту экономики, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.

1. Торговые переговоры между США и Китаем вновь в центре внимания

Внимание игроков рынков приковано к новым событиям на фронте торгового конфликта между США и Китаем. В пятницу Китай заявил о том, что готовит введение 5–25% пошлин на американские товары на сумму $60 млрд

Это стало ответом на оглашенные в четверг планы администрации Трампа ввести пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд

Ни одна из сторон не дала никаких сигналов о готовности к отступлению, что усилило опасения о том, что две крупнейшие экономики мира приближаются к полномасштабной торговой войне, которая может потрясти мировую экономику.

Топ-чиновник Китая, министр иностранных дел Китая Ван И в субботу заявил, что ответ Пекина на торговые ограничения со стороны США будет минимально необходимым и совершенно законным.

В то же время президент США Дональд Трамп в серии сообщений в своем Twitter в субботу сообщил, что его стратегия ввести высокие пошлины на китайские товары сработала лучше, чем кто-либо мог предположить. Эти заявления привели к резкому падению котировок на китайском фондовом рынке.

Трамп также сообщил, что Китай обращался к США по решению торгового конфликта, но не предоставил никаких деталей этого обращения.

США и Китай уже обменялись введением торговых пошлины на сумму $34 млрд на товары друг друга. Вашингтон планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары еще на сумму $16 млрд Китай пообещал ответить на этот шаг немедленно.

Инвесторы опасаются, что эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира может нанести ущерб глобальному экономическому росту.

2. Сезон квартальной отчетности США приближается к завершению

На следующей неделе свои квартальные отчеты опубликуют около 40 компаний, охваченных индексом S&P 500. Это станет последней большой волной квартальных отчетов американских компаний за второй квартал.

В понедельник свои отчеты представят Weight Watchers (NYSE:WTW), Etsy (NASDAQ:ETSY), Tyson Foods (NYSE:TSN), Turtle Beach (NASDAQ:HEAR), Twilio (NYSE:TWLO), Hertz Global (NYSE:HTZ), Marriott (NASDAQ:MAR), Newell Brands (NYSE:NWL) и Zillow (NASDAQ:ZG).

Во вторник результаты финансовой деятельности за второй квартал опубликуют Disney (NYSE:DIS), Snap (NYSE:SNAP), Office Depot (NASDAQ:ODP), Crocs (NASDAQ:CROX), Wendy’s (NASDAQ:WEN), Papa John's (NASDAQ:PZZA), Dean Foods (NYSE:DF) и Match Group (NASDAQ:MTCH).

Отчеты компаний Roku (NASDAQ:ROKU), CVS Health (NYSE:CVS), Michael Kors (NYSE:KORS), 21st Century Fox (NASDAQ:FOX), NY Times (NYSE:NYT), Yelp (NYSE:YELP), Weibo (NASDAQ:WB), Sina (NASDAQ:SINA), NetEase (NASDAQ:NTES), Monster Beverage (NASDAQ:MNST), Keurig Dr Pepper (NYSE:KDP), Mylan (NASDAQ:MYL), Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), и Liberty Media (NASDAQ:FWONA) выйдут в среду.

В четверг выйдут квартальные отчеты Viacom (NASDAQ:VIA), News Corp (NASDAQ:NWSA)., Dropbox (NASDAQ:DBX), Canada Goose (NYSE:GOOS), Trade Desk (NASDAQ:TTD), Universal Display (NASDAQ:OLED), Planet Fitness (NYSE:PLNT), и Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH).

И, наконец, в пятницу будет опубликован отчет Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT).

3. Данные по инфляции в США Министерство торговли в 15:30 МСК пятницы опубликует данные по инфляции за июль. Прогнозируется, что этот отчет подтвердит возвращение инфляции к целевому значению ФРС.

По прогнозам экономистов, отчет покажет, что цены на потребительские товары в США в июле выросли на 0,2% по сравнению с июнем и на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозам, в годовом исчислении базовая инфляция, в которой не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, составит 2,3%.

Кроме данных по инфляции в экономическом календаре следующей недели есть также отчет по ценам производителей, который будет опубликован в четверг.

В прошлую среду ФРС сохранила значение процентной ставки без изменений, охарактеризовав ситуацию в американской экономике как хорошую. Это говорит в пользу дальнейшего повышения процентной ставки в сентябре и декабре этого года.

4. Торговый баланс Китая

Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за июль утром в среду.

Ожидается, что профицит торгового баланса Китая за прошлый месяц сократится до $39,1 млрд после профицита $41,6 млрд в июне.

По прогнозам, объем экспорта Китая в июле должен вырасти на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также прогнозируется, что объем импорта Китая повысится на 17,0%.

Во вторник Китай опубликует отчет по международным резервам, а во вторник — данные по инфляции потребительских цен и цен производителей.

Недавние отчеты показали, что вторая экономика мира может демонстрировать признаки замедления, усиливая опасения о потенциальных последствиях полномасштабной торговой войны между США и Китаем.

Игроки рынков также будут следить за курсом юаня после того, как он опустился до минимума за 14 месяцев против доллара в конце прошлой неделе (USD/CNY).

Продолжающееся снижение курса юаня усилило слухи о том, что чиновники Пекина умышленно снижают курс национальной валюты, чтобы компенсировать эффект введения пошлин США.

5. Предварительные сведения по ВВП Великобритании во втором квартале

Игроки рынков обратят внимание на предварительное значение ВВП Великобритании за второй квартал, чтобы оценить состояние британской экономики.

В 11:30 МСК пятницы Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) опубликует предварительное значение ВВП Великобритании за второй квартал 2018 г. По прогнозам рост ВВП составит 0,4% после роста на 0,2% в первом квартале.

В годовом исчислении темп роста британской экономики во втором квартале ожидается на уровне 1,3%, что немного выше показателя роста на 1,2% в первом квартале.

На прошлой неделе Банк Англии повысил значение процентной ставки, но просигнализировал о том, что не торопится повышать их дальше перед тем как, в следующем году Британия выйдет из состава ЕС при отсутствии четкого плана по условиям Brexit.

В тот момент, когда остается меньше восьми месяцев до выхода Великобритании из состава ЕС, правительство страны еще не согласовало условия выхода из Евросоюза с Брюсселем и все чаще заявляет о возможности Brexit без всякого соглашения о дальнейших отношениях с ЕС.

Оставайтесь в курсе экономических событий этой недели с нашим календарем: https://ru.investing.com/economic-calendar/.