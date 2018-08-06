Главные мировые новости понедельника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 6 августа 2018 г.

1. Новое обострение торгового конфликта между США и Китаем

Государственная газета Китая раскритиковала политику президента США Дональда Трампа . Необычная для Китая непосредственная критика Трампа усилила опасения о том, что две крупнейшие экономики мира приближаются к полномасштабной торговой войне.

В сегодняшнем выпуске официального печатного издания ЦК КПК «Жэньминь жибао» Трампу посвящена передовая статья. В этой статье сказано, что президент США принимает участие в придуманной им самим лживой драме вымогательства и устрашения в роли уличного хулигана. Редакция газеты считает, что ожидания Трампа о том, что другие будут играть по его сценарию, являются самообманом.

Новостные издания, которые жестко контролируются властями Китая, часто критикуют США и администрацию Трампа с момента эскалации торгового конфликта. Однако до этого времени в этих изданиях старались избегать прямой критики президента США.

В пятницу Китай огласил о введении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд

Этот шаг стал ответом на оглашенные в четверг планы администрации Трампа ввести 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд

2. Неделя началась со снижения фондовых рынков мира

Фондовые рынки мира начали неделю со снижения на фоне возобновившейся торговой напряженности, которая негативно отразилась на настроениях инвесторов.

Опасения о торговой войне сохраняются уже несколько месяцев, что привело к замедлению роста на рынках. Инвесторы испытывают опасения относительно усиления напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, от которых зависит глобальный экономический рост.

Торги на азиатских биржах показали смешанный результат.

Лидером снижения снова стали фондовые рынки материкового Китая, падение на которых усилилось во второй половине дня. Индекс Shanghai Composite снизился на 1,3%, а индекс Shenzhen — на 2,1%.

Опасения инвесторов передались на фондовые рынки Европы, где к середине утренней торговой сессии курсы акций ведущих компаний подешевели. В красной зоне торгуются акции компаний практически всех секторов экономики.

Более других из-за опасений о ситуации в торговле пострадал немецкий индекс DAX, который опустился на 0,7%.

На Уолл-стрит рабочая неделе готова стартовать на минорной ноте: основные индексы фондовых бирж США готовы начать торги незначительным снижением.

К 12:25 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 30 пунктов или приблизительно на 0,1%, фьючерс на S&P 500 опустился на пять пунктов или приблизительно на 0,2%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на восемь пунктов или на 0,1%.

3. Сезон квартальной отчетности США приближается к завершению

На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют около 40 компаний, охваченных индексом S&P 500. Это станет последней большой волной квартальных отчетов американских компаний за второй квартал.

Перед началом торговой сессии понедельника свои отчеты опубликуют Tyson Foods (NYSE:TSN), Newell Brands (NYSE:NWL), Cardinal Health (NYSE:CAH) и SeaWorld (NYSE:SEAS).

После завершения торговой сессии понедельника свои отчеты представят Weight Watchers (NYSE:WTW), Etsy (NASDAQ:ETSY), Tyson Foods (NYSE:TSN), Turtle Beach (NASDAQ:HEAR), Twilio (NYSE:TWLO), Hertz Global (NYSE:HTZ), Marriott (NASDAQ:MAR), Newell Brands (NYSE:NWL) и Zillow (NASDAQ:ZG).

На этой неделе результаты своей коммерческой деятельности также представят Disney (NYSE:DIS), Viacom (NASDAQ:VIA), News Corp (NASDAQ:NWSA)., Snap (NYSE:SNAP), Dropbox (NASDAQ:DBX), Roku (NASDAQ:ROKU), Canada Goose (NYSE:GOOS), Office Depot (NASDAQ:ODP), CVS Health (NYSE:CVS), Papa John's (NASDAQ:PZZA) и Match Group (NASDAQ:MTCH).

4. Курс доллара остается высоким после отчета по занятости

В понедельник доллар незначительно подорожал против корзины других валют после того, как отчет по занятости в США укрепил прогнозы о том, что ФРС сохранит в силе свой план относительно продолжения постепенного повышения процентной ставки в этом году.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,1% до 95,15, вновь приблизившись к максимуму более чем за год 95,44, который был зафиксирован 19 июля.

На рынке облигаций цены на казначейские облигации США незначительно выросли, что привело к снижению доходности десятилетних государственных облигаций США до 2,95%. Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до 2,65%.

Сегодня будет не будет опубликовано важных экономических отчетов США.

На этой неделе важнейшими экономическим отчетами будут индексы цен производителей и потребительских цен, которые выйдут в четверг и пятницу соответственно.

5. Вступление в силу санкций США против Ирана

Несмотря на противодействие европейских союзников, Белый дом готов сделать заявление о возобновлении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения исторической ядерной сделки в 2015 году.

Официальный представитель Министерства финансов США , выступая на условиях анонимности, заявил, что санкции будут возобновлены в полночь с понедельника на вторник после того, как США дали компаниям 90 дней на сворачивание своего бизнеса в Иране.

Первая волна санкций будет направлена против покупки Ираном американского доллара, торговли золотом и другими драгметаллами, а также приобретению этой страной других металлов, угля и программного обеспечения для промышленности. Санкции на торговлю иранской нефтью должны вступить в силу в ноябре.

Возобновление санкций против Ирана связано с тем, что президент США Дональд Трамп разорвал сделку между ведущими странами мира и Тегераном, согласно которой эти санкции приостанавливались в ответ на сворачивание Ираном его ядерной программы.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,31 до $73,52 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,28 до $68,77 за баррель.