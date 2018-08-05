Минфин купит рекордный объем валюты 

Совокупный объем валютных интервенций минфина с 7 августа по 6 сентября 2018 года составит 383,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей, уточняется в релизе.
Августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей.
Столь существенные покупки валюты минфином будут продолжать оказывать давление на рубль, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". По мнению аналитиков Росбанка, заявленный объем августовских закупок валюты (поскольку он выше 370 миллиардов рублей) усилит напряженность баланса валютной ликвидности. Таким образом, российская валюта может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар до конца месяца, отмечали они.
В целом аналитики ожидали, что минфин купит в августе меньший объем валюты. Но в этом месяце у ведомства необходимость компенсировать ошибку прогноза прошлого периода стала меньше на 35 миллиардов рублей — вероятно, поэтому общие ожидания по планам минфина были ниже (предполагалась такая же ошибка, а значит, и ее компенсация), считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
"И это главная разница между величиной июльских и августовских закупок. В августе-июле рублевая цена нефти и ожидаемый объем нефтегазовых доходов отличаются при этом менее чем на процент", — отмечает он. По прогнозу Куликова, давление на рубль в связи с планами минфина по покупке валюты значительно не усилится: отличия в масштабах валютного рынка относительно малы (менее миллиарда рублей в день).
Минфин через Банк России покупает иностранную валюту в резервы в рамках бюджетного правила. На это идут доходы от более высокой цены нефти российской марки Urals, чем заложено в федеральном бюджете (40,8 доллара за баррель). Если нефть опустится ниже этой отметки, то накопленная валюта направится на финансирование бюджетных расходов. Покупки начались в феврале 2017 года, валюта приобретается в пропорции 45 процентов долларов США, 45 процентов евро и 10 процентов британских фунтов. В 2017 году минфин перевел в Фонд национального благосостояния валюты на 912 миллиардов рублей по итогам покупок 2017 года.