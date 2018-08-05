Минфин купит рекордный объем валюты

Совокупный объем валютных интервенций минфина с 7 августа по 6 сентября 2018 года составит 383,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем покупок валюты будет на уровне 16,7 миллиарда рублей, уточняется в релизе.

Августовский объем закупок станет рекордным, до этого таковым был июньский уровень в 379,7 миллиарда рублей. В июле ведомство направляло на покупку валюты на внутреннем рынке 347,7 миллиарда рублей.

Столь существенные покупки валюты минфином будут продолжать оказывать давление на рубль, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" . По мнению аналитиков Росбанка, заявленный объем августовских закупок валюты (поскольку он выше 370 миллиардов рублей) усилит напряженность баланса валютной ликвидности. Таким образом, российская валюта может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар до конца месяца, отмечали они.

В целом аналитики ожидали, что минфин купит в августе меньший объем валюты. Но в этом месяце у ведомства необходимость компенсировать ошибку прогноза прошлого периода стала меньше на 35 миллиардов рублей — вероятно, поэтому общие ожидания по планам минфина были ниже (предполагалась такая же ошибка, а значит, и ее компенсация), считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов

"И это главная разница между величиной июльских и августовских закупок. В августе-июле рублевая цена нефти и ожидаемый объем нефтегазовых доходов отличаются при этом менее чем на процент", — отмечает он. По прогнозу Куликова, давление на рубль в связи с планами минфина по покупке валюты значительно не усилится: отличия в масштабах валютного рынка относительно малы (менее миллиарда рублей в день).