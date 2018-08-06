Иран со вторника введет плавающий валютный курс

МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Иранский центробанк со вторника введет новую валютную политику, в рамках которой курс риала к доллару будет определяться в соответствии со ставками на вторичном рынке иностранной валюты, и откажется от фиксированного курса, сообщает иранский правительственный телеканал Press TV со ссылкой на заявление главы центробанка Ирана.

В июле ЦБ ввел вторичный рынок иностранной валюты, чтобы попытаться избежать дефицита в долларах, который может повредить торговле и, вероятно, вырасти в дальнейшем по мере возобновления американских санкций. Вторичный рынок предполагает, что экспортеры ненефтяных товаров будут продавать свою долларовую прибыль импортерам потребительских товаров.

Новоизбранный глава иранского ЦБ Абдолнасер Хеммат (Abdolnaser Hemmati) заявил, что регулятор в свою очередь не будет самостоятельно устанавливать курс доллара, вместо этого курс будет привязан к фактическим ценам на вторичном валютном рынке.

"Обменный курс будет привязан к ценам между продавцами и покупателями на вторичном валютном рынке… где доходы от экспорта в долларах, исключая нефть, должны будут быть представлены покупателям", — цитирует главу регулятора Press TV.

При этом ЦБ будет стараться не вмешиваться в формирование цены на иностранные валюты внутри Ирана, однако надзор банка предотвратит необузданные рыночные колебания и появление черного рынка.

Кроме этого, новая политика предполагает снятие запрета на работу обменных пунктов и продажу в них доллара. При этом размер транзакции будет ограничен 10 тысячами долларов. Будут сняты ограничения на ввоз валюты и золота в страну. ЦБ также проработает механизмы для открытия долларовых сберегательных счетов для физических лиц. Однако фиксированный валютный курс на уровне 42 тысячи риалов за доллар будет сохранен для импорта жизненно важных статей импорта — продуктов питания и медицинских товаров.