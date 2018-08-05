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Замглавы Центробанка Ирана арестовали за спекуляции на валютном рынке
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Замглавы Центробанка Ирана арестовали за спекуляции на валютном рынке 

ТАСС 7 часов назад
ТАСС, 5 августа. Заместитель главы ЦБ Ирана по делам торговли иностранной валютой Ахмад Арагчи заключен под стражу по обвинению в спекуляциях на валютном рынке. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя судебной власти Исламской республики Иран Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи.
По информации агентства, помимо Арагчи по этому же обвинению арестованы еще четыре человека. Как указывает AFP, в субботу глава ЦБ Абдольнасер Хеммати освободил Арагчи от занимаемой должности.
В Иране этой весной вспыхнул валютный кризис, связанный с падением стоимости национальной валюты. В последние дни обменный курс иранского риала на черном рынке достиг рекордных 120 тыс. за один доллар США, в то время как в конце мая он составлял 65 тыс. риалов за доллар. Это спровоцировало рост инфляции в стране и повышение цен на потребительские товары и топливо.
На прошлой неделе в городе Исфахан начались антиправительственные протесты против роста цен и безработицы.
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