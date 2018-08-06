Не прячьте ваши доллары по банкам и углам

Продолжающееся ослабление рубля — это лишний повод задуматься о накоплениях в валюте. Где лучше разместить свои доллары и евро? Банки.ру — о наиболее простых способах приумножить свой капитал.

В рубль никто не верит

Рубль постепенно сдает свои позиции, уступая и европейской, и американской валюте. Неудивительно, что недавний опрос ЦБ показал: доля россиян, ожидающих ослабления рубля, с весны выросла. А количество верящих в стабильный курс, напротив, сократилось. Достаточно скептически оценивают перспективы российской валюты и банкиры. Резкий рост ставок на рынке межбанковских займов в июле многие аналитики связали с тем, что банки привлекали рублевые займы для клиентов, которым нужно было выплачивать налоги. Компании-экспортеры предпочли не тратить заработанные нефтедоллары, а занять рубли. Из-за этого даже упал объем валютных торгов на бирже. «Продажи валюты экспортерами могли быть не очень значительными», — отмечается в обзоре Sberbank CIB . Аналитики не исключают, что экспортеры решили придержать валюту в ожидании более выгодного курса.

Катализатором для очередного ослабления рубля может стать все что угодно. От падения цен на нефть до нового пакета санкций. Буквально на днях сенаторы США внесли в конгресс проект закона, вводящий ограничения на российский госдолг. Это привело к масштабной распродаже ОФЗ, индекс гособлигаций RGBITR с начала августа снизился на 2,77 пункта. По оценкам аналитиков Citigroup, запрет нерезидентам покупать ОФЗ может привести к росту курса доллара до 73 рублей.

Продуктовый виджет

Но даже без американских санкций российская валюта может заметно ослабеть. Например, если экспортеры еще больше снизят продажу валютной выручки на бирже. По расчетам аналитиков Райффайзенбанка , только за счет «Роснефти» российский рынок может лишиться от 25 млрд до 64 млрд долларов. Это приведет к увеличению дефицита валютной ликвидности на локальном рынке и росту курса доллара.

Масла в огонь традиционно подливает и Минфин . В пятницу, 3 августа, ведомство сообщило, что направит на покупку валюты рекордную сумму — 383,2 млрд рублей. Таким образом, в августе с рынка уйдет более 6 млрд долларов. В Райффайзенбанке пророчат усиление дефицита валюты и курс доллара выше 65 рублей. В S&P говорят о сохранении тенденции бегства иностранного капитала из России и прогнозируют к концу 2018 года доллар по 64 рубля. В 2019-м, по версии агентства, он будет стоить уже 66,8 рубля.

Доходность валютных вкладов на пике

Что можно сделать в этих условиях с приобретенной валютой? Одно из простых и логичных решений — положить доллары и евро на депозит. После долгой стагнации в этом сегменте банковского рынка вновь наметилась позитивная динамика. По данным ЦБ, с января ставки по долларовым вкладам (на срок свыше одного года) выросли до 1,96% годовых (на 0,34 процентного пункта). Сейчас можно найти вклад со ставкой выше 3% даже в госбанках. Однако столь щедрое предложение только для тех, у кого есть от 1 млн долларов. Ставки по вкладам в евро в этом году, напротив, упали. По данным ЦБ, в среднем разместить европейскую валюту на срок от года можно под 0,39%. Лучшее предложение на рынке — от 1% годовых, такие ставки готовы дать несколько небольших банков для тех, у кого есть от 50 тыс. евро.

Эксперты не исключают, что какие-то банки могут еще немного повысить ставки, однако глобального роста ждать не стоит. Доходность валютных вкладов уже на пике. «Существенного подорожания валютных вкладов в ближайшей перспективе не предвидится», — считает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. По его словам, уже сейчас при повышении ставок банки учитывают потенциальный рост ставки ФРС и соответствующий рост долларовых ставок за рубежом. Кроме того, стоит принимать во внимание и сдерживающий фактор — повышение норматива отчислений в резервы по валютным пассивам, которое ЦБ ввел с 1 августа. Таким незамысловатым способом регулятор пытается предотвратить рост объема конвертации рублей в доллары.

Инвестиции для терпеливых

Стратегия доверительного управления — один из способов заработать более высокий доход, инвестируя валюту в иностранные акции и облигации. Подойдет для тех, у кого есть 50—100 тыс. долларов. Однако придется запастись терпением: в среднем инвесторам рекомендуют держать деньги не менее 2—3 лет. Как рассказал управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев , в прошлом году доходность портфелей облигаций в ДУ была на уровне 4—6% годовых в долларах. Однако с учетом недавней коррекции на долговом рынке и ребалансировки портфеля сейчас ожидаемую доходность бондовых стратегий управляющий оценивает на уровне 8—10% (на горизонте одного года).

Цена вопроса — 1—1,5% от суммы, такую комиссию инвестор должен будет заплатить УК, плюс вознаграждение за полученный доход — до 20% в зависимости от стратегии.

В более агрессивных стратегиях ДУ комиссионные расходы могут быть больше, зато и доходности — выше. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, средняя доходность стратегий ДУ, в портфелях которых есть акции компаний США, находится в районе 8—10%. Больше всего в этом году инвесторы заработали на вложениях в компании технологического сектора — до 20%. При этом, утверждает управляющий, благодаря диверсификации вложений (обычно в одном портфеле ДУ не менее 10—20 акций разных компаний) эти стратегии более устойчивы в моменты волатильности на рынке. Например, недавняя распродажа компаний IT-сектора, по словам Харина, привела лишь к кратковременной просадке портфеля, его стоимость быстро восстановилась за счет роста акций Apple

При выборе управляющего и стратегии ДУ эксперты рекомендуют посмотреть на то, какие результаты показывают фонды соответствующей компании. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — это относительно неплохой вариант для тех, у кого не так много валютных сбережений. ПИФы, инвестирующие в иностранные бумаги, зачастую представляют собой «субпродукты»: в их портфеле могут быть бумаги иностранного биржевого фонда (ETF), несколько акций крупных американских или европейских компаний, а также российские эмитенты. В некоторых «иностранных ПИФах» доля последних может достигать 40—50%.

Однако у инвестиций в фонды иностранных акций и облигаций есть сразу несколько минусов. Помимо сравнительно высоких комиссий (подробнее можно прочитать здесь), инвестору, чтобы купить паи, придется вначале продать валюту. По законодательству все расчеты в ПИФах ведутся в рублях. Поэтому, даже если фонд инвестировал в иностранные бумаги, назад вы опять получите рубли. Это не очень удобно с учетом нестабильного поведения российской валюты. С другой стороны, правильно выбрав момент входа и выхода, можно еще заработать на разнице курсов.

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Рецессии не будет

Более экономный вариант — инвестиции в ETF, где комиссии существенно меньше. «Низкие издержки, точное следование валютному индексу, широкая диверсификация, низкий порог входа и простота использования», — перечисляет достоинства этого инструмента исполнительный директор «Финэкс Плюс», российской «дочки» FinEx, Владимир Крейндель. Угадать, какие акции будут расти, а какие падать, по его словам, самому сложно. Как пример финансист указывает на акции Facebook, которые до июльского обвала были одними из самых популярных бумаг у инвесторов, свыше 90% аналитиков рекомендовали их покупать. Помимо фондов компании FinEx, бумаги которой торгуются на Московской бирже , владельцу брокерского счета или ИИС в России доступны еще несколько фондов. Чтобы вложить средства в зарубежные mutual funds или ETF, потребуется статус квалифицированного инвестора либо придется открывать зарубежные банковские счета. «Это означает, что вы ежегодно должны отчитываться по входящим-исходящим трансакциям в налоговую, плюс сдавать декларацию. Ради того, чтобы вложить 50—100 тысяч долларов, это нецелесообразно», — говорит генеральный директор компании «Эмкварта. Персональный советник» Наталья Смирнова

Стоит ли покупать фонды, инвестирующие в акции США? Ведь некоторые аналитики полагают, что ралли фондового рынка уже могло исчерпать себя. «Распродажа только началась, и эта коррекция будет самой масштабной после февральской», — считает стратег Morgan Stanley по фондовому рынку Майк Уилсон.

У российских экспертов иной взгляд. По мнению старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова , до середины 2019 года инвесторы могут быть спокойны: рецессии не будет. «Экономика США сейчас в прекрасном состоянии. Инфляция только начинает ускорение, рост ВВП — более 4%, рекордно низкая безработица и так далее — все это свидетельствует о здоровом состоянии экономики. Полагаю, что аналитики из Morgan Stanley поспешили с прогнозом», — говорит он. По словам Крейнделя, не стоит бояться какого-то конкретного рынка только потому, что один из секторов продемонстрировал коррекцию после бурного роста. Смирнова рекомендует обратить внимание на акции Facebook, Twitter, которые потеряли более 20% своей стоимости. Также, полагает она, могут быть интересными ETF на Китай ввиду его торговой войны с США. Для более консервативных инвесторов эксперт советует облигации надежных эмитентов (на Московской бирже можно найти евробонды с порогом входа от 1 тыс. долларов), а также соответствующие ETF. «Биржевые фонды на американские облигации ввиду повышения ставки я бы не рекомендовала. Да и в целом долговые рынки развитых стран несколько перегреты», — отмечает Смирнова. В то же время, по ее мнению, инвестиции в ETF, ориентированные на развивающиеся рынки, особенно если речь о Китае, Индонезии, Турции, — это довольно рискованно.

Инвестиции по нотам

Структурная нота — более сложный инструмент, чем ПИФ или ETF, однако она также позволяет зарабатывать, вкладывая сравнительно небольшую сумму. Например, номинал валютных биржевых нот, которые выпускает БКС, составляет 1 250 долларов. Доходность зависит от разных событий, в том числе на нее может влиять изменение цен базовых активов, например акций выбранных компаний.

В зависимости от того, какие именно покупатель приобретает ноты, у него возникают разные риски. Например, если речь о ноте, которая привязана к кредитным событиям крупных российских компаний (нота № 19 компании «БКС»), то покупатель ноты может не получить купонный платеж (5,5% годовых) в том случае, если один из эмитентов перестанет обслуживать свой долг. В этой ситуации, поясняет инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин , инвестор получит стоимость базисного актива, по которому произошло кредитное событие. Разумеется, по той цене, которая к тому моменту сложится на рынке.

Как правило, для целей выпуска нот используются специальные SPV-компании, а сам банк или брокер юридически не отвечает по обязательствам. Такой формат создает дополнительный риск по обслуживанию ноты со стороны компании эмитента. Поэтому, рекомендуют эксперты, если вы решили приобрести структурную ноту, стоит выбирать крупные банки и брокерские компании.

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Похожие риски и у тех, кто решил купить ноты, которые привязаны к ценам на акции. В БКС рассказали, что по условиям одного из продуктов, который сейчас торгуется на рынке (нота № 21), компания два раза в год выплачивает инвесторам купон по ставке 10% годовых в долларах. Однако если в момент отсечки стоимость акций хотя бы одной из компаний, входящих в портфель, упадет ниже 35% от цены покупки, выплата не происходит. «В этом случае купон запоминается. В следующую дату наблюдения, при условии, что все бумаги выше 65% от их первоначальной стоимости, выплачивается купон за период и ранее не выплаченные купоны», — поясняет Бахтин. Биржевая нота № 21 привязана к ценам на акции иностранных и российских компаний (Albemarle, Delta Airlines , Micron, «Яндекс» Сбербанк ).

Если в момент погашения структурной ноты цена какой-либо из акций также упадет более чем на 35%, то сработает общее для большинства подобных продуктов правило: вместо вложенной суммы держатель получит стоимость наиболее «просевших» акций. Избежать всего этого можно, если продать ноту на бирже, не дожидаясь погашения. Правда, в этом случае придется пожертвовать доходом, отказавшись от очередной выплаты купона. Разумеется, это правило работает только для биржевых структурных нот. Чтобы купить их, придется открыть брокерский счет и заплатить комиссию брокеру и депозитарию за сделку (десятые доли процента). А вот если речь идет о небиржевом структурном продукте (такие ноты, например, предлагают Сбербанк, БКС), то при досрочном расторжении договора инвестор может лишиться части вложенных средств. В зависимости от ситуации на рынке компания или банк оценят стоимость бумаги и выплатят ее владельцу причитающуюся сумму.