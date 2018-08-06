Россиянам пообещали дешевые денежные переводы 

Комиссия за денежные переводы по номеру мобильного телефона в системе быстрых платежей будет ниже, чем при обычных переводах по банковским картам. Об этом сообщает газета «Ведомости». Такую программу сейчас разрабатывает Центробанк. Банки будут платить регулятору за перевод фиксированную сумму — она в свою очередь будет делиться между банком отправителя и банком получателя средств. На этом этапе ЦБ хочет брать комиссию в размере восьми рублей за операцию, однако окончательная сумма будет определена позже. Сейчас стоимость карточного перевода составляет в среднем 50 рублей, при этом за операцию платит только отправитель. Представители отрасли считают, что если стоимость перевода для банков будет всего восемь рублей, то и для клиентов тарифы будут ниже. Система быстрых платежей будет запущена в январе следующего года. Она позволит переводить деньги на счета в любых банках с мобильного телефона. Сейчас это можно сделать в Сбербанке и банкеТинькофф.