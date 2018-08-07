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Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,88%
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Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,88% 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, финансов и муниципальных служб.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa снизился на 0,88%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3), которые подорожали на 7,76 п. (5,62%), закрывшись на отметке в 145,76. Котировки Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) выросли на 1,18 п. (2,65%), завершив торги на уровне 45,63. Бумаги COSAN ON NM (SA:CSAN3) выросли в цене на 0,84 п. (2,17%), закрывшись на отметке 39,61.
Лидерами падения стали акции KROTON ON NM (SA:KROT3), цена которых упала на 0,57 п. (4,88%), завершив сессию на отметке 11,11. Акции Bradespar SA (SA:BRAP4) поднялись на 1,50 п. (4,73%), закрывшись на уровне 30,20, а Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3) снизились в цене на 0,78 п. (4,56%) и завершили торги на отметке 16,32.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (232) превысило количество закрывшихся в плюсе (162), а котировки 26 акций практически не изменились.
Котировки акций MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,62%, 7,76 п., и завершили торги на отметке 145,76.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 3,45% до отметки 35.41, достигнув нового месячного максимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,08%, или 1,00, достигнув отметки $1.218,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,07%, или 0,05, до $69,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,15%, или 0,16, до отметки $108,88.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,75% до 3,7624, а котировки EUR/BRL повысились на 1,08%, достигнув отметки 4,3639.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 95,00.
Investing.com Россия: последние новости
Курс биткоина опустился ниже $7000 до минимального уровня за три недели Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,54% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,68%
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