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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,26%
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Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,26% 

Investing.com Россия 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и электроэнергетики.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa вырос на 2,26%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции B2W VAREJO ON NM (SA:BTOW3), которые подорожали на 1,95 п. (6,53%), закрывшись на отметке в 31,80. Котировки Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4) выросли на 0,84 п. (6,18%), завершив торги на уровне 14,44. Бумаги Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3) выросли в цене на 2,48 п. (5,81%), закрывшись на отметке 45,18.
Лидерами падения стали акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), цена которых упала на 1,27 п. (2,88%), завершив сессию на отметке 42,84. Акции Tim Participacoes SA (SA:TIMP3) поднялись на 0,20 п. (1,60%), закрывшись на уровне 12,30, а FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) снизились в цене на 0,72 п. (0,97%) и завершили торги на отметке 73,47.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,89% до отметки 32.71.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,04%, или 0,50, достигнув отметки $1.222,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,09%, или 0,06, до $68,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,55%, или 0,59, до отметки $107,67.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,09% до 3,7038, а котировки EUR/BRL не изменились 0,00%, достигнув отметки 4,2883.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 95,03.
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