Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 1,24%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, телекоммуникационных услуг и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подорожал на 1,24%, достигнув 6-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Financiero Banorte (MX:GFNORTEO), которые подорожали на 6,180 п. (4,86%), закрывшись на отметке в 133,230. Котировки Grupo Carso A1 (MX:GCARSOA1) выросли на 2,860 п. (3,92%), завершив торги на уровне 75,820. Бумаги VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли в цене на 0,43 п. (3,27%), закрывшись на отметке 13,58.

Лидерами падения стали акции Infraestructura Energetica Nova SAB (MX:IENOVA), цена которых упала на 2,02 п. (2,15%), завершив сессию на отметке 92,00. Акции Megacable Cpo (MX:MEGACPO) поднялись на 1,610 п. (1,86%), закрывшись на уровне 84,880, а Wal Mart V (MX:WALMEX) снизились в цене на 0,790 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 53,240.

На фондовой бирже Мексики количество подорожавших бумаг (174) превысило количество закрывшихся в минусе (105), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Financiero Banorte (MX:GFNORTEO) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,86%, 6,180 п., и завершили торги на отметке 133,230.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,07%, или 0,80, достигнув отметки $1.218,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,20%, или 0,14, до $69,15 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,99%, или 0,73, до отметки $74,48 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,38% до 18,4554, а котировки EUR/MXN повысились на 0,01%, достигнув отметки 21,4056.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,19% до 95,01.