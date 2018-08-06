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Чистая прибыль «Русала» выросла в два раза
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Чистая прибыль «Русала» выросла в два раза 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чистая прибыль ОК «Русал» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,03 раза и составила 952 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль «Русала» упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль снизилась на 31,2%, до 218 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 17,1%, до 440 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.
Производство алюминия в I полугодии увеличилось на 2,1%, до 1,87 миллиона тонн, во втором квартале — возросло относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн.
ОК «Русал» — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года «Русал» увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.
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