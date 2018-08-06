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Посвященная Курской битве марка выйдет в почтовое обращение 23 августа
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Посвященная Курской битве марка выйдет в почтовое обращение 23 августа 

Агентство «Москва» 3 часа назад
«23 августа в почтовое обращение в рамках серии „Путь к Победе“ выйдет марка, посвященная Курской битве. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время Курской битвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Курска, а также художественная обложка, в которую войдут марка 2018 г. и почтовый блок 2003 г. ; сувенирная папка с маркой 2018 г. и монетой 2014 г. номиналом пять руб.
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