Посвященная Курской битве марка выйдет в почтовое обращение 23 августа

«23 августа в почтовое обращение в рамках серии „Путь к Победе“ выйдет марка, посвященная Курской битве. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время Курской битвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Курска, а также художественная обложка, в которую войдут марка 2018 г. и почтовый блок 2003 г. ; сувенирная папка с маркой 2018 г. и монетой 2014 г. номиналом пять руб.