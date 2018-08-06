Ещё
Волонтеры помогут организовать празднование 75-летия победы в Курской битве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Волонтеры помогут организовать празднование 75-летия победы в Курской битве 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Волонтеры Победы впервые помогут в организации празднования победы в Курской битве. Об этом сообщается на официальном сайте движения.
2 августа в Курске состоялась рабочая встреча, посвященная участию волонтеров в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Было принято решение о создании волонтерского корпуса 75-летия победы в битве на Курской дуге. Добровольцы из региона впервые помогут в организации праздника такого масштаба.
Также в организации празднования помогут молодые люди из других регионов России, которые являются правнуками воинов, принимавших участие в битве. Они обеспечат волонтерское сопровождение ключевых мероприятий, организуют и проведут Всероссийский исторический квест «Курская дуга» и посадят именную аллею в память о своих родных героях.
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени98
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение