Прибыль «Русала» упала более чем на 30%

Чистая прибыль "Русала" во втором квартале текущего года снизилась по отношению к первому кварталу на 31%, до $218 млн Об этом сообщается в отчете компании.

Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года указанный показатель вырос на 8%.

В свою очередь выручка за квартал снизилась на 18% и составила $2,25 млрд

Чистый долг компании на 30 июня составил $7,87 млрд

Источники отметили, что Дерипаска назвал требования США экономически нецелесообразными и кабальными. Они не смогли уточнить, какой конкретно пункт условия по снятию санкций не устраивает Дерипаску.