Ещё
Прибыль «Русала» упала более чем на 30%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Прибыль «Русала» упала более чем на 30% 

Газета.Ru 5 часов назад
Чистая прибыль "Русала" во втором квартале текущего года снизилась по отношению к первому кварталу на 31%, до $218 млн Об этом сообщается в отчете компании.
Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года указанный показатель вырос на 8%.
В свою очередь выручка за квартал снизилась на 18% и составила $2,25 млрд
Чистый долг компании на 30 июня составил $7,87 млрд
Ранее Bloomberg сообщил, что глава «Русала» Олег Дерипаска считает, что условия Минфина США по снятию санкций с компании являются неприемлемыми.
Источники отметили, что Дерипаска назвал требования США экономически нецелесообразными и кабальными. Они не смогли уточнить, какой конкретно пункт условия по снятию санкций не устраивает Дерипаску.
Газета.Ru: последние новости
Официальный курс евро снизился на шесть копеек Минфин Белоруссии договорился с российскими банками о размещении гособлигаций Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени94
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение