РУСАЛ понизил прибыль на 31% во втором квартале

Руководство компании РУСАЛ приняло решение снизить скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн во втором квартале. Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года данный показатель вырос на 8%.

В отчёте компании говорится, что за первое полугодие чистая скорректированная прибыль выросла на 15% до $535 млн Выручка за квартал уменьшилась на 18% до $2,25 млрд, за полугодие же выручка стала больше на 4% до $4,99 млрд

Таким образом, Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды по итогам прошедшего полугодия.