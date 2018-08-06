РУСАЛ понизил прибыль на 31% во втором квартале 

Руководство компании РУСАЛ приняло решение снизить скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн во втором квартале. Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года данный показатель вырос на 8%.
В отчёте компании говорится, что за первое полугодие чистая скорректированная прибыль выросла на 15% до $535 млн Выручка за квартал уменьшилась на 18% до $2,25 млрд, за полугодие же выручка стала больше на 4% до $4,99 млрд
Таким образом, Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды по итогам прошедшего полугодия.
Ранее минфин США продлил до 23 октября предельный срок продажи американскими инвесторами активов и долговых обязательств РУСАЛа, En+ и «Группы ГАЗ». Таким образом, связанные с бизнесменом Олегом Дерипаской компании получили очередную серьёзную отсрочку от «наказания», которая уже больше похожа на окончательную амнистию. Санкции в отношении этих структур были объявлены Вашингтоном ещё 6 апреля, а дедлайн по их исполнению продлевался трижды. Сначала предполагалось, что инвесторы должны покинуть капитал санкционных компаний до 7 мая, затем до 6 июня и 5 августа.