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Акции «Русала» подоражали в Гонконге
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Акции «Русала» подоражали в Гонконге 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" подорожали почти на 6 процентов в начале торгов на Гонконгской фондовой бирже. Трейдеры были воодушевлены данными финансового отчета, которые компания опубликовала сегодня утром.
В начале торгов стоимость акции поднялась до 2,33 гонконгских доллара за бумагу, затем оставалась на уровне в 2,25 гонконгских доллара.
Несмотря на санкции, объем производства алюминия за первые шесть месяцев 2018 года составил 1,87 миллиона тонн, увеличившись на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общая выручка компании выросла на 233 миллиона долларов (почти на пять процентов).
Напомним, что по итогам прошлого года на долю «Русала» приходилось около 5,8 процента мирового производства алюминия и 6,3 процента глинозема.
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