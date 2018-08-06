Ещё
Акции РУСАЛА пошли вверх после публикации отчётности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Акции РУСАЛА пошли вверх после публикации отчётности 

News.ru 2 часа назад
Акции РУСАЛА подорожали на 5,91% при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 6 августа. Специалисты это связывают исключительно с публикацией финансового отчёта алюминиевого гиганта.
Как показывают биржевые котировки, стоимость одной ценной бумаги поднялась до 2,33 гонконгских долларов. Аналитики также считают, что это неплохие результаты за первую половину 2018 года ввиду санкций и других историй, связанны с компанией. Так, за этот период чистая скорректированная прибыль компании увеличилась до $535 млн Многие финансовые успехи первого квартала связаны с ростом цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.
Ранее сообщалось, что Руководство компании РУСАЛ приняло решение снизить скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн во втором квартале. Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года данный показатель вырос на 8%.
News.ru: последние новости
Белоруссия приступит к процессу дедолларизации Tesla собралась открыть завод в Европе Мосизбирном отказал КПРФ в регистрации подгруппы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ173
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение