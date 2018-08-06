Акции РУСАЛА пошли вверх после публикации отчётности

Акции РУСАЛА подорожали на 5,91% при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже 6 августа. Специалисты это связывают исключительно с публикацией финансового отчёта алюминиевого гиганта.

Как показывают биржевые котировки, стоимость одной ценной бумаги поднялась до 2,33 гонконгских долларов. Аналитики также считают, что это неплохие результаты за первую половину 2018 года ввиду санкций и других историй, связанны с компанией. Так, за этот период чистая скорректированная прибыль компании увеличилась до $535 млн Многие финансовые успехи первого квартала связаны с ростом цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.

Ранее сообщалось, что Руководство компании РУСАЛ приняло решение снизить скорректированную чистую прибыль по отношению к первому на 31% до $218 млн во втором квартале. Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года данный показатель вырос на 8%.