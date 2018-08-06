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Небывалая жара подняла цены на зерно
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Небывалая жара подняла цены на зерно 

Мир24 1 час назад
Засуха, которая обрушилась на Европу, грозит рекордным ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. Больше всего подорожает зерно. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Эксперты Международного зернового совета считают, что в 2018 году неурожай в ЕС и странах СНГ достигнет трехлетнего минимума. Некоторые специалисты считают, что мировой запас зерна унизится до уровня 2013 года.
Кроме того, фьючерсы на поставку пшеницы с доставкой на ноябрь-декабрь уже обновили свои максимальные отметки. Во Франции цена на мукомольную пшеницу поднялась на 33%.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал приложить максимум усилий, чтобы собрать больше урожая зерновых. Об этом глава республики заявил на днях, знакомясь с организацией уборки зерновых в Минском районе.
По его словам, по предварительным расчетам, в нынешнем году урожай в Белоруссии будет меньше на полмиллиона тонн по сравнению с прошлогодним. Однако, по словам Лукашенко, запасы зерна в стране составляют 1,5 млн тонн.
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