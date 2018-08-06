Небывалая жара подняла цены на зерно 

Засуха, которая обрушилась на Европу, грозит рекордным ростом цен на сельскохозяйственную продукцию. Больше всего подорожает зерно. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Эксперты Международного зернового совета считают, что в 2018 году неурожай в ЕС и странах СНГ достигнет трехлетнего минимума. Некоторые специалисты считают, что мировой запас зерна унизится до уровня 2013 года.
Кроме того, фьючерсы на поставку пшеницы с доставкой на ноябрь-декабрь уже обновили свои максимальные отметки. Во Франции цена на мукомольную пшеницу поднялась на 33%.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал приложить максимум усилий, чтобы собрать больше урожая зерновых. Об этом глава республики заявил на днях, знакомясь с организацией уборки зерновых в Минском районе.
По его словам, по предварительным расчетам, в нынешнем году урожай в Белоруссии будет меньше на полмиллиона тонн по сравнению с прошлогодним. Однако, по словам Лукашенко, запасы зерна в стране составляют 1,5 млн тонн.
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