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Аналитики рассказали о последствиях расширения санкций для рубля
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Аналитики рассказали о последствиях расширения санкций для рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Возможное расширение санкций США против России стало основной новостью второй половины прошлой недели. Двое сенаторов внесли в парламент масштабный законопроект с целым пакетом новых мер — от очередных персональных санкций до секторальных ограничений в сфере энергетики. В предложениях сенаторов содержится и мера, способная повлиять на курс российской валюты — ограничение покупок нерезидентами новых выпусков российского госдолга.
Риски введения санкций США в отношении России растут, однако голосования по законопроекту, вероятно, состоятся не раньше сентября, так как Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до конца августа, а Сенат будет отдыхать всю текущую неделю, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург». Таким образом, санкционная тематика пока будет висеть над российским финансовым рынком своего рода «дамокловым мечом».
Если санкции все же будут приняты и ограничатся только новыми выпусками российского госдолга, то панических распродаж национальных ОФЗ удастся избежать, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин. Однако со временем доля нерезидентов в российских ОФЗ будет плавно стремиться к нулю, отмечает он. При этом имеющиеся международные резервы с лихвой покрывают возможный отток капитала, и при необходимости ЦБ вновь сможет предоставить банкам валютную ликвидность, добавляет Тараскин.
По данным ЦБ, к 1 июля нерезиденты держали российских ОФЗ на 1,98 триллиона рублей. При этом портфель иностранных инвесторов сокращался к тому моменту уже третий месяц подряд — с момента расширения санкций США в апреле. Тогда же уже звучали предложения о санкциях против российского госдолга, однако Минфин США выступил против такого шага.
Еще одним фактором давления на рубль может стать сохранение высокого уровня закупок иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила. В пятницу ведомство назвало объем интервенций на август и начало сентября. Он стал рекордным — на покупку валюты пойдут 383,2 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов (июльский объем составлял 347,7 миллиарда). Ежедневный объем покупок вырастает с 15,8 до 16,7 миллиарда рублей.
Таким образом, краткосрочных позитивных драйверов для рубля на данный момент не видно, при этом негативные только усиливаются, говорит Тараскин. В ближайшие дни рубль может вплотную подойти к верхней границе бокового канала в 64 рубля, для преодоления которого нужен значимый дополнительный негативный импульс, считает аналитик. Если такого импульса не будет, то нынешнюю неделю российская валюта проведет в диапазоне 62,1-64 рубля за доллар.
Еще одним важным событием начавшейся недели может стать статистика из Китая, где могут выйти слабые данные по экспорту, говорит главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов. Если торговый баланс резко снизится, то на рынке вновь могут возрасти опасения дальнейшего усиления торговых войн между крупнейшими экономиками мира. Это, в свою очередь, может оказать давление на стоимость нефтяных контрактов и промышленных металлов и привести к ослаблению курса рубля к доллару, допускает Союнов. По его мнению, к концу этой недели курс российской валюты может подобраться к 63,9-64 рублям за доллар.
С середины апреля пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 61-64 рубля за доллар, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. По его мнению, на этой неделе стоит ожидать продолжения консолидации пары преимущественно в диапазоне 62,5-64 рубля за доллар. По прогнозу руководителя службы разработки стратегии СМП Банка Анатолия Салтыкова, диапазон колебаний российской валюты на этой неделе — 63-64 рубля за доллар. Трейдер банка «Глобэкс» Сергей Четвериков полагает, что курс сохранится в коридоре 62,5-64 рубля.
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