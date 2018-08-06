Аналитики рассказали о последствиях расширения санкций для рубля

Возможное расширение санкций США против России стало основной новостью второй половины прошлой недели. Двое сенаторов внесли в парламент масштабный законопроект с целым пакетом новых мер — от очередных персональных санкций до секторальных ограничений в сфере энергетики. В предложениях сенаторов содержится и мера, способная повлиять на курс российской валюты — ограничение покупок нерезидентами новых выпусков российского госдолга.

Риски введения санкций США в отношении России растут, однако голосования по законопроекту, вероятно, состоятся не раньше сентября, так как Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до конца августа, а Сенат будет отдыхать всю текущую неделю, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург» . Таким образом, санкционная тематика пока будет висеть над российским финансовым рынком своего рода «дамокловым мечом».

Если санкции все же будут приняты и ограничатся только новыми выпусками российского госдолга, то панических распродаж национальных ОФЗ удастся избежать, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин . Однако со временем доля нерезидентов в российских ОФЗ будет плавно стремиться к нулю, отмечает он. При этом имеющиеся международные резервы с лихвой покрывают возможный отток капитала, и при необходимости ЦБ вновь сможет предоставить банкам валютную ликвидность, добавляет Тараскин.

По данным ЦБ, к 1 июля нерезиденты держали российских ОФЗ на 1,98 триллиона рублей. При этом портфель иностранных инвесторов сокращался к тому моменту уже третий месяц подряд — с момента расширения санкций США в апреле. Тогда же уже звучали предложения о санкциях против российского госдолга, однако Минфин США выступил против такого шага.

Еще одним фактором давления на рубль может стать сохранение высокого уровня закупок иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила. В пятницу ведомство назвало объем интервенций на август и начало сентября. Он стал рекордным — на покупку валюты пойдут 383,2 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов (июльский объем составлял 347,7 миллиарда). Ежедневный объем покупок вырастает с 15,8 до 16,7 миллиарда рублей.

Таким образом, краткосрочных позитивных драйверов для рубля на данный момент не видно, при этом негативные только усиливаются, говорит Тараскин. В ближайшие дни рубль может вплотную подойти к верхней границе бокового канала в 64 рубля, для преодоления которого нужен значимый дополнительный негативный импульс, считает аналитик. Если такого импульса не будет, то нынешнюю неделю российская валюта проведет в диапазоне 62,1-64 рубля за доллар.