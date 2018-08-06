Ещё
Акции РусАла дорожают после публикации отчетности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1216.04
–0.00 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1562
–0.0130
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Акции РусАла дорожают после публикации отчетности 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Акции "РуСала" подорожали на 5,91% 6 августа при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Это произошло сразу после публикации финансового отчета компании.
Фото: Wikimedia commons
Русал вдвое увеличил чистую прибыль. В первом полугодии она выросла в 2,03 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигла $952 млн  Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.
Во втором квартале чистая прибыль «РуСала» упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.
С января по июнь РусАл произвел 1,87 млн тонн алюминия — на 2,1% больше, чем годом ранее. Во втором квартале производство выросло относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн.
При этом в компании отмечают, санкции против «РусАла», объявленные Минфином США в начале II квартала, существенно ограничили экспортные поставки.
Объем реализации первичного алюминия и сплавов за 6 месяцев упал на 12%, составив 1,748 млн тонн. В том числе, реализация продукции с добавленной стоимостью сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн годом ранее, что стало результатом введения санкций OFAC.
Чтобы обеспечить положительный денежный поток, «РусАл» был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. В течение II квартала, основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% — затраты на энергию.
При этом компания активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке. Доля России и СНГ в структуре выручки алюминиевого гиганта выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.
Сразу после публикации финансового отчета «РусАла», акции российского алюминиевого гиганта при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали 5,91%. Стоимость акции поднялась до 2,33 гонконгских долларов за бумагу.
Вести Экономика: последние новости
"Спокойный" август: прогноз валют Карни: соглашение между Британией и ЕС находится под угрозой Прогноз: до конца августа давление на рубль сохранится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ173
Испания не смогла найти альтернативу России11
«Россия возобновила собственное производство»10
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую2
Дач больше не будет11
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
00:35
Россия ответила США на пошлины
Экономика Рынки
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение