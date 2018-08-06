Акции РусАла дорожают после публикации отчетности

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Акции "РуСала" подорожали на 5,91% 6 августа при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Это произошло сразу после публикации финансового отчета компании.

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Русал вдвое увеличил чистую прибыль. В первом полугодии она выросла в 2,03 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигла $952 млн Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15%, до 535 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль возросла на 41,5%, 971 миллиона долларов, скорректированный показатель EBTDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль «РуСала» упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.

С января по июнь РусАл произвел 1,87 млн тонн алюминия — на 2,1% больше, чем годом ранее. Во втором квартале производство выросло относительно предыдущего квартала на 0,8%, до 939 тысяч тонн.

При этом в компании отмечают, санкции против «РусАла», объявленные Минфином США в начале II квартала, существенно ограничили экспортные поставки.

Объем реализации первичного алюминия и сплавов за 6 месяцев упал на 12%, составив 1,748 млн тонн. В том числе, реализация продукции с добавленной стоимостью сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн годом ранее, что стало результатом введения санкций OFAC.

Чтобы обеспечить положительный денежный поток, «РусАл» был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. В течение II квартала, основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% — затраты на энергию.

При этом компания активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке. Доля России и СНГ в структуре выручки алюминиевого гиганта выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.

Сразу после публикации финансового отчета «РусАла», акции российского алюминиевого гиганта при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали 5,91%. Стоимость акции поднялась до 2,33 гонконгских долларов за бумагу.