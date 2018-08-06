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РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях
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РСХБ приступает к финансированию экспортных кредитов на льготных условиях 

АиФ — Алтай 11 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
АО «Россельхозбанк» подписало с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) рамочное соглашение, направленное на расширение кредитной поддержки несырьевых экспортеров. Документ предусматривает предоставление Банку компенсационных выплат из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.
Статус уполномоченного банка позволяет РСХБ выдавать кредитные ресурсы клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции, по сниженным ставкам. Размер предельного финансирования по одному экспортному проекту составляет 15 млрд рублей, при реализации проектов по организации экспортно-ориентированных производств — 30 млрд рублей. Данная деятельность осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. №620.
Участие Банка в программе будет способствовать реализации экспортного потенциала российских производителей, в том числе аграриев, а также содействовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Единственным акционером Банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.
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