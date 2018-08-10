Санкции США не окажут влияния на несырьевой экспорт, заявил глава РЭЦ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . Санкции США по «делу Скрипалей» не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт, экономика страны обладает хорошим запасом прочности, заявил РИА Новости генеральный директор Российского экспортного центра РЭЦ Андрей Слепнев

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту"

Кроме того, американским компаниям могут запретить экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется и на нефть и нефтепродукты. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

"Новые анонсированные санкции не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. Оснований для катастрофических прогнозов нет. Российская экономика обладает хорошим запасом прочности, а проводимая высшим руководством страны экспортная политика уже доказала свою эффективность. Отмечу, что ослабление рубля играет на руку российским экспортерам, делает их более конкурентоспособными", — заявил Слепнев.

Он обратил внимание, что анонсированные санкции касаются лишь части товаров — продукции двойного назначения. «Ведь относительно бесполезные для США ограничения (такие как пошлины на экспорт металлов) уже введены. Другие значимые ограничения будут уже „выстрелом себе в ногу“, поэтому, например, уже сразу есть оговорка по поводу космической отрасли. Сложно представить, что в США готовы отказаться от поставок ядерного топлива из России (по оценкам, до 20% потребностей США обеспечивается Россией)», — продолжил собеседник агентства.

Глава РЭЦ напомнил, что США входят в десятку ведущих внешнеторговых партнёров России. Товарооборот между Россией и США развивается в русле общих тенденций: в этом году, как и в прошлом, он растёт. В частности, за первое полугодие экспорт в США вырос на 10%, российская экономика получила дополнительно 481 миллиона долларов. «По итогам первых шести месяцев текущего года мы продали в США товаров на общую сумму 5,3 миллиарда долларов, при этом фактические поставки ещё больше, так как часть продукции идёт через посредников. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны США на российскую продукцию», — заключил он.