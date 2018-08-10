Ещё
Санкции США не окажут влияния на несырьевой экспорт, заявил глава РЭЦ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.92
76.46
76.71
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.08
+0.39 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1084.56
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1463
–0.0191
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Санкции США не окажут влияния на несырьевой экспорт, заявил глава РЭЦ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Санкции США по «делу Скрипалей» не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт, экономика страны обладает хорошим запасом прочности, заявил РИА Новости генеральный директор Российского экспортного центра РЭЦ Андрей Слепнев.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту".
Кроме того, американским компаниям могут запретить экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется и на нефть и нефтепродукты. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
"Новые анонсированные санкции не окажут существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. Оснований для катастрофических прогнозов нет. Российская экономика обладает хорошим запасом прочности, а проводимая высшим руководством страны экспортная политика уже доказала свою эффективность. Отмечу, что ослабление рубля играет на руку российским экспортерам, делает их более конкурентоспособными", — заявил Слепнев.
Он обратил внимание, что анонсированные санкции касаются лишь части товаров — продукции двойного назначения. «Ведь относительно бесполезные для США ограничения (такие как пошлины на экспорт металлов) уже введены. Другие значимые ограничения будут уже „выстрелом себе в ногу“, поэтому, например, уже сразу есть оговорка по поводу космической отрасли. Сложно представить, что в США готовы отказаться от поставок ядерного топлива из России (по оценкам, до 20% потребностей США обеспечивается Россией)», — продолжил собеседник агентства.
Глава РЭЦ напомнил, что США входят в десятку ведущих внешнеторговых партнёров России. Товарооборот между Россией и США развивается в русле общих тенденций: в этом году, как и в прошлом, он растёт. В частности, за первое полугодие экспорт в США вырос на 10%, российская экономика получила дополнительно 481 миллиона долларов. «По итогам первых шести месяцев текущего года мы продали в США товаров на общую сумму 5,3 миллиарда долларов, при этом фактические поставки ещё больше, так как часть продукции идёт через посредников. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны США на российскую продукцию», — заключил он.
Последние новости
Как Россия может ответить на новые санкции США Заболевшая раком жена Асада обратилась к сирийцам Америка доизолировалась. Русский газ в Китае и китайский атом в Турции
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры316
ЦБ назвал причину падения рубля317
Порошенко нашел в России «троянского коня»10
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться639
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение