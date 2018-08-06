Погодные катаклизмы обернутся ростом цен: мешают и жара, и дожди

Мир охватила зерновая лихорадка. Аномальная жара, которую переживают многие страны, отрицательно сказывается на урожае. Биржевые котировки на пшеницу бьют рекорды. За неделю они взлетели свыше $8 за тонну и достигли трехлетнего максимума. Непростая ситуация наблюдается и в России. По прогнозам Минсельхоза , из-за погодных условий в 2018 году удастся собрать только 100 млн тонн зерна, что на 26% меньше, чем годом ранее. Эксперты опасаются, что экспорт отечественной пшеницы может сократиться на 18%, а цены на нее на внутреннем рынке вырастут на 20–30%. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на буханку хлеба.

Слишком жаркое лето делает свое дело. Международный зерновой совет снизил свои июльские прогнозы по сбору зерновых с 2,077 млрд тонн до 2,059 млрд тонн. Такие неутешительные данные привели к росту цен на сельхозкультуру. За прошлую неделю котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже взлетела со $173,3 за тонну до $182. Тем временем французская пшеница FranceGrade подорожала на $8 и достигла $224 за тонну.

Тем временем помимо аномальной жары российские планы на урожай подкосили также проливные дожди. В Южном федеральном округе, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе в первой половине июля были атмосферные и почвенные засухи. Так, например, в Чечне, Волгоградской области, Калмыкии была объявлена чрезвычайная ситуация в результате гибели посевов от засухи. В других регионах, напротив, отмечались дожди. Из-за переувлажнения почвы с проблемами столкнулись жители Алтайского края, Архангельской, Омской и Кемеровской областей и Якутии. На Кубани и в Приамурье сельхозугодья повредили град и ураган. В результате, по оценке Минсельхоза, потери в 2018 году составят порядка 35 млн тонн зерна. Валовой сбор достигнет 100 млн тонн, в том числе пшеницы — 64,4 млн На 1 августа собрано 44,8 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

Однако эксперты видят в сложившейся ситуации и плюсы. «Сокращение урожая зерна в текущем году на 30 млн тонн по сравнению с прошлым годом — это не столько проблема, сколько благо для отечественных аграриев. Два прошлых года с рекордными сборами урожая привели к затовариванию рынка: зерно просто некуда было девать. Его пришлось продавать даже себе в убыток», — поясняет «МК» член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк.

Дело в том, что по итогам 2017 года в России был собран рекордный урожай зерновых — 135,4 млн тонн, включая 85,9 млн тонн пшеницы. Но ее цена сократилась почти вдвое. Если в 2016 году за тонну пшеницы 3-го класса сибирским аграриям платили 11–12,5 тыс. рублей, то в 2017 году — вполовину меньше.

Как отмечает Вовк, по оценке Национального союза зернопроизводителей, убыток отрасли от чрезмерного урожая в прошлом году составил 50 млрд рублей. «Ни о каком развитии и модернизации отрасли (а значит, и о повышении качества продукции для потребителей) здесь говорить не приходится. Нынешний год должен привести ситуацию в порядок, и если и не принести прибыль, то хотя бы избавить производителей от убытков», — продолжает эксперт.

По словам Вовк, потребители, конечно, такому развитию событий не обрадуются. «Хлеб в среднем по стране будет дорожать. Но не сильно, в пределах инфляции, поскольку запасы зерна в этом году все еще велики, весной 2018 года они были на 18,5% больше, чем весной 2017 года», — говорит Вовк.

Именно поэтому в отличие от мировых цен стоимость пшеницы в России отличается по регионам. Например, в Сибири, где хранится четверть всех запасов, цены не сильно ушли от прошлогодних показателей. Здесь они едва превышают 7 тысяч рублей за тонну пшеницы, тогда как в Ростовской области тот же третий класс покупают выше 10 тысяч рублей за тонну.

Между тем, пока мировые цены показывают рост, Россия продолжает экспортировать зерно. В июле — первом месяце наступившего сельскохозяйственного года — наши производители поставили за границу 4,73 млн тонн зерна.

Однако, как предупреждают эксперты, экспортный потенциал упадет на 18%, что негативно отразится на доходах производителей и поступлениях в бюджет. К слову, Минэкономразвития уже оценил вклад сельского хозяйства в рост экономики в 2018 году на уровне нуля.

ДИНАМИКА УРОЖАЯ ЗЕРНА

2018 год — 100 млн тонн

2017 год — 135,4 млн тонн

2016 год — 116 млн тонн

2015 год — 104,8 млн тонн

2014 год — 105,7 млн тонн

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