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75 за евро, 65 за доллар: рубль упал под угрозой новых санкций
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75 за евро, 65 за доллар: рубль упал под угрозой новых санкций 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ходе торгов на "Московской бирже" курс евро вырос сразу на 1,35 рубля — до 75 рублей, обновив максимум с 8 мая 2018 года. А стоимость доллара поднялась до 65,05 рубля — это на 1,6 рубля выше закрытия предыдущих торгов (последний раз курс доллара находился на уровне выше 65 рублей 11 апреля 2018 года).
Официальный курс евро на 9 августа Центробанк РФ установил на уровне 73,8211 рубля, а курс доллара — на уровне 63,595 рубля.
Причиной столь резкого падения российской валюты эксперты считают публикации в СМИ относительно возможности введения новых антироссийских санкций. В частности, стали известны подробности нового американского санкционного законопроекта, который предусматривает запрет на операции и замораживание активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. Кроме того, в документе предлагается ввести запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, а также признать Россию «государством, спонсирующим терроризм», сообщает "Интерфакс".
"Рынок довольно нервно воспринимает новости о возможном введении санкций на покупку российского госдолга. Санкционные риски, сезонность в динамике платежного баланса создают предпосылки для движения доллара выше 64 рублей. Но пока делать выводы рано", — считают специалисты банка «Санкт-Петербург».
По мнению старшего аналитика компании «Альпари» Романа Ткачука, вероятность принятия законопроекта в таком виде мала, но давление на Россию усиливается. «Сам факт наличия такого законопроекта настораживает, речь в нем идет о самых серьезных санкциях, это бомба замедленного действия», — пояснил он.
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