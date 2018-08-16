Рост валют развивающихся рынков и пауза в интервенциях ЦБ поддерживают рубль

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Общее восстановление курсов валют развивающихся рынков по отношению к доллару в совокупности с паузой во внутренних валютных интервенциях позволяют российской валюте укрепляться в четверг, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.58 мск четверга снижался на 54 копейки, до 66,75 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 76,10 рубля, следует из данных Московской биржи

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,54%, до 71,14 доллара за баррель.

ПОЗИТИВ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Дмитрий Бабин. Развивающиеся валютные рынки сумели приостановить активное снижение под воздействием несколько новостных факторов, свидетельствующих о возможных позитивных сдвигах в проблемах, являющихся в последнее время источниками периодической нестабильности глобальных площадок, говорит эксперт компании «БКС Брокер»

Турецкая лира активно растет третью сессию подряд, отскочив более чем на 10% от исторического минимума, установленного в понедельник. Этому способствовала вышедшая накануне вечером новость о том, что Катар намерен инвестировать в экономику страны 15 миллиардов долларов. Кроме того, рост стоимости рисковых активов был поддержан информацией о том, что в конце августа США и Китай намерены провести очередной раунд переговоров о разрешении острого внешнеторгового кризиса между двумя странами.

Кроме того, нефть пытается перейти к восстановлению, укрепляясь выше отметки 71 доллар за баррель.

ПРОГНОЗ

Налоговый период стартовал в среду, однако пиковые выплаты (НДС, НДПИ, налог на прибыль) в сумме 1,3 триллиона рублей будут через неделю, что окажет дополнительную поддержку рублю, говорят эксперты.

"Через неделю будут выплаты налогов, и, может быть, перед этим будут какие-то продажи валюты налогоплательщиками. Я думаю, до налогового периода они придерживали валюту в ожидании более слабого курса, чтобы получить валютную переоценку. Поэтому, наверное, конверсии под налоги до этого не было, и она будет прямо в налоговые выплаты, что может несколько поддержать рубль, и будет некоторое укрепление", — сказал Порывай.

По его словам, обычно эффект от налоговых выплат — это рост в диапазоне от 50 копеек до 1,5 рублей, в зависимости от того, каким образом налогоплательщики конвертируют валюту.

"Я не думаю, что мы уйдем ниже 65 рублей за доллар. Сейчас наблюдается некоторое укрепление, но учитывая, что фон из-за возможных новых санкций негативный, то будет не 1,5 рубля, хорошо, если на 50 копеек сходим вверх. Если и будет какая-то тенденция на укрепление, это даст повод Минфину возобновить интервенции, на этом все опять уедет вниз", — заключил Порывай.