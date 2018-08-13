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ЦБ передумал вредить рублю
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ЦБ передумал вредить рублю 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Банк России приостановил закупки иностранной валюты для министерства финансов. Об этом свидетельствуют данные о работе регулятора, размещенные на сайте ЦБ.
Согласно опубликованной информации, Банк России перестал закупать валюту еще в четверг, 9 августа. Об этом свидетельствует информация о том, что в пятницу, 10 августа, ЦБ провел сделок по закупке валюты на 0 рублей. Регулятор проводит операции с расчетами на «завтра» — это причина, почему данные в статистике ЦБ отображаются с «отставанием».
ЦБ начал снижать объемы скупаемой валюты еще в среду, 8 августа, когда потратил на это всего 8,4 миллиарда рублей, днем ранее на эти цели были направлены 16,7 миллиарда.
Покупка валюты на бирже регулятором может отразиться на курсе валют, так как закупками ЦБ провоцирует дополнительный спрос. Отказ от закупок должен снизить спрос и может снизить стоимость валюты. Министерство финансов самостоятельно закупать валюту на бирже не может, вместо него это делает регулятор, который потом передает валюту в управление ведомства.
В понедельник, 13 августа, российская валюта продолжила падение. курс доллара на московской бирже превысил 68 рублей, а евро — 78 рублей. Главными факторами давления для российской валюты выступают американские санкции и паника на развивающих рынках, спровоцированная обвалом турецкой лиры.
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