Центробанк объявил курс валют на выходные

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 августа.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,9075 рубля, что на 62 копейки выше курса доллара, который был установлен на пятницу, 10 августа.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,6760 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 15 копеек.

Новости экономики: Центробанк прокомментировал падение курса рубля

Новости курса валют: Рубль продолжает падать относительно доллара на бирже утром 10 августа