Центробанк объявил курс валют на выходные 

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,9075 рубля, что на 62 копейки выше курса доллара, который был установлен на пятницу, 10 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,6760 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 15 копеек.
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