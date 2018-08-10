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Центробанк объявил курс валют на выходные
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Центробанк объявил курс валют на выходные 

Свободная пресса 21 минуту назад
Фото: dp.ru
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 66,9075 рубля, что на 62 копейки выше курса доллара, который был установлен на пятницу, 10 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 76,6760 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 15 копеек.
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