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Цена на золото колеблется
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Цена на золото колеблется после роста на ослаблении доллара 

Прайм 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота утром в понедельник не демонстрирует единой динамики после пятничного роста, вызванного ослаблением доллара после выхода статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2 доллара, или на 0,02%, до 1223 долларов за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель рос. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,17%, до 15,46 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 95,31 пункта, при этом в пятницу показатель опускался после выхода статистики по безработице в США.
В пятницу минтруда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июле увеличилось только на 157 тысяч, хотя эксперты ожидали роста на 193 тысячи. Значение уровня безработицы совпало с прогнозами — 3,9% против 4% в июне. В результате курс доллара оказался под давлением, тогда как цена на золото выросла.
Показатель безработицы учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения по монетарной политике, что отражается на стоимости доллара. В свою очередь, это влияет на котировки золота. Более слабый доллар по отношению к мировым валютам делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что повышает спрос на золото.
В пятницу, 10 августа, инвесторы ожидают выход другой важной статистики по США, которая также учитывается Федрезервом. В этот день минтруда страны сообщит данные по инфляции в США в июле. Аналитики ожидают, что в годовом выражении показатель вырос до 3% с 2,9% в июне, а в месячном — до 0,2% с 0,1% месяцем ранее.
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