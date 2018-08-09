Биржи Европы в минусе на фоне торговых рисков

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные европейские индексы в четверг снижаются под давлением глобальных рисков, связанных с торговым конфликтом США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 0,62% — до 7728,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5488,73 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 12627,41 пункта.

Продолжающийся конфликт между КНР и США по торговле по-прежнему оказывает давление на биржи. В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

В то же время инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Так, немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в первом полугодии 2018 года нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, почти в 1,5 раза в годовом выражении, до 936 миллионов евро. Бумаги компании на этом фоне подскочили на 7,6%.

Немецкая туристическая компания TUI Group сообщила ранее в четверг, что по итогам третьего квартала 2017-2018 фингода EBITDA снизилась на 4,7% в годовом выражении, до 287,8 миллиона евро. В результате акции туроператора потеряли 9%.