Прибыль HSBC в I полугодии превысила прогноз

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Финансовые результаты британо-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Plc за I полугодие превысили ожидания аналитиков после неожиданного снижения прибыли в I квартале, сообщает CNBC.

Фото: EPA/JEROME FAVRE

Доналоговая прибыль HSBC в I полугодии увеличилась на 4,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $10,71 млрд Аналитики, опрошенные Reuters , в среднем прогнозировали показатель на уровне $10,38 млрд

Выручка HSBC в январе-июне выросла на 4% в годовом выражении до $27,29 млрд

Операционные расходы выросли до $17,5 млрд в I полугодии с $16,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Инвесторы внимательно наблюдают за затратами банка, после того как увеличение расходов в I квартале привело к снижению прибыли.

Генеральный директор HSBC Джон Флинт заявил, что результаты соответствуют ожиданиям. Он отметил, что это создает возможности для инвестиций, позволяя при этом сохранить приверженность цели по достижению высоких показателей по итогам года.

"Мы предпринимаем решительные шаги для реализации стратегии, изложенной в июне. Мы инвестируем в завоевание новых клиентов, увеличение рыночной доли и заложение основ для постоянного роста прибыли и доходов", — заявил Флинт.

В июне Флинт изложил трехлетний план по инвестированию $15-17 млрд в такие области, как технологии, и в операции в Китае.

Подразделения розничного банкинга и управления активами и коммерческого банкинга продемонстрировали наилучшие результаты в I полугодии, сообщил Флинт, добавив, что они продолжили получать преимущества от позитивных условий процентных ставок.

Доналоговая прибыль HSBC от операций в Азии в январе-июне подскочила на 23% до $9,4 млрд, составив 88% от всей доналоговой прибыли группы. В июне Флинт вновь отметил развитие в Азии как одну из стратегических целей банка.

HSBC также представил обновленную информацию об объявленной в мае программе выкупа акций на $2 млрд Банк сообщил, что по состоянию на 30 июня были выкуплены и погашены акции на $1 млрд