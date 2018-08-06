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Обзор рынка: сезонное затишье 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». В пятницу наметился отскок по индексу РТС. Стабилизация обстановки на мировых рынках способствовала сокращению давления продаж, а отчетность ММК (MAGN, +2,4%) стала поводом к оживлению в металлургическом секторе.
ММК опубликовал отчетность по международным стандартам за II квартал текущего года, EBITDA оказалась заметно выше прогнозов. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 1,589 руб. на акцию, что превышает 3% от текущей рыночной цены акции. "Северсталь" (CHMF) подорожала на 2,8%, НЛМК (NLMK) — на 2,1%, Мечел (MTLR) — на 1.5%. Кроме того, в плюсе закрылись Аэрофлот (AFLT, +1.8%), Газпром (GAZP, +1.4%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.3%).
Во втором эшелоне была отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М. Видео (MVID) подорожали на 5.4%, Лензолото (LNZL) — на 3.9%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) — на 3.3%.
Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.
С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. Разрыв в значениях сравнительных мультипликаторов между мировыми фондовыми индексами и индексом РТС остается большим, но пока не появилось оснований для сокращения этого разрыва. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY), но поводов к сильным движениям пока не наблюдается.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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