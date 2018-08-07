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Обзор рынка: снижение волатильности
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Обзор рынка: снижение волатильности 

Вести Экономика 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». В понедельник активность на рынке акций в целом оставалась невысокой — негативное влияние на готовность глобальных инвесторов к принятию риска по-прежнему оказывает неопределенность, связанная с «торговыми войнами» между США и КНР.
Кроме того, инвесторы не спешат открывать новые позиции по российским бумагам, ожидая рассмотрения законопроекта о новых санкциях конгрессом США. В секторе высоколиквидных бумаг трейдеры пока отдают предпочтение сырьевому сегменту. Так, Мечел (MTLR) подорожал на 2.4%, Роснефть (ROSN) — на 2.0%, ММК (MAGN) — на 1.9%, Транснефть (TRNFP) — на 1.1%. Тем временем в минусе закрылись Аэрофлот (AFLT. -3.2%) и ВТБ (VTBR, — 1.1%).
Во втором эшелоне была отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 8.2%, ОР (OBUV) — на 7.1%, Иркутскэнерго (IRGZ) — на 5.4%.
Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским индексам наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно повышение с возвращением к уровню 1150 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Поток сравнительно хорошей корпоративной отчетности способствует снижению волатильности на западных фондовых площадках — индекс VIX снизился до уровня, близкого к минимуму за прошедшие полгода, что может стать фактором повышения интереса инвесторов к акциям как классу активов в целом. Однако данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение периода консолидации по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения по паре доллар-рубль, но оснований для заметной коррекции вниз пока недостаточно.
Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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