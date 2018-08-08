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Кредиторы «Домашних денег» подготовили письмо в ЦБ
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Кредиторы «Домашних денег» подготовили письмо в ЦБ 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Версия
Кредиторы — физические лица микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» подготовили письмо в Центробанк, в котором просят регулятор оказать содействие менеджменту МФК в реализации их планов по возврату средств. Письмо, адресованное заместителю начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Андрею Медведеву, есть в распоряжении Банки.ру.
«Кредиторы компании «Домашние деньги» призывают вас оказать содействие менеджменту компании в реализации их планов. Это, естественно, поможет процессу возврата средств», — отмечается в сообщении.
Письмо было составлено по итогам встречи кредиторов с акционерами и топ-менеджерами «Домашних денег» 25 июля 2018 года.
«Со стороны кредиторов участвовали как прямые кредиторы путем предоставления компании только займов, так и инвесторы, сочетающие прямое заимствование с вложением в облигации компании. В течение без малого четырех часов шел подробный откровенный разговор. Акционеры компании и графически и аналитически объяснили нам суть ошибок, допущенных менеджментом компании… Е. С. Бернштам предложил каждому из нас поучаствовать в операционном управлении компанией», — говорится в тексте письма.
В результате встречи была сформирована инициативная группа, представляющая кредиторов с общим объемом заимствований в 1,7 млрд рублей.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru  НовостьПродуктовый виджет
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