Кредиторы «Домашних денег» подготовили письмо в ЦБ

Кредиторы — физические лица микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» подготовили письмо в Центробанк , в котором просят регулятор оказать содействие менеджменту МФК в реализации их планов по возврату средств. Письмо, адресованное заместителю начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Андрею Медведеву , есть в распоряжении Банки.ру

«Кредиторы компании «Домашние деньги» призывают вас оказать содействие менеджменту компании в реализации их планов. Это, естественно, поможет процессу возврата средств», — отмечается в сообщении.

Письмо было составлено по итогам встречи кредиторов с акционерами и топ-менеджерами «Домашних денег» 25 июля 2018 года.

«Со стороны кредиторов участвовали как прямые кредиторы путем предоставления компании только займов, так и инвесторы, сочетающие прямое заимствование с вложением в облигации компании. В течение без малого четырех часов шел подробный откровенный разговор. Акционеры компании и графически и аналитически объяснили нам суть ошибок, допущенных менеджментом компании… Е. С. Бернштам предложил каждому из нас поучаствовать в операционном управлении компанией», — говорится в тексте письма.

В результате встречи была сформирована инициативная группа, представляющая кредиторов с общим объемом заимствований в 1,7 млрд рублей.