Рынками Омска займется новое предприятие

МП «Дирекция городских рынков» будет отвечать за Ленинский, Центральный, Советский и Левобережный базары. На портале мэрии Омска опубликован проект распоряжения градоначальницы Оксаны Фадиной «О создании муниципального предприятия города Омска „Дирекция городских рынков“. Собственником имущества, которым будет распоряжаться организация, станет департамент имущественных отношений горадминистрации.

Как рассказали ИА „Омск Здесь“ в депимущества, новое предприятие станет правопреемником предыдущего — МУП города Омска „Муниципальные рынки“. Управлять оно будет Центральным, Левобережным, Ленинским и Советским рынками. „Дирекция городских рынков“, как и ее предшественник, будет оказывать услуги по производству, переработке продукции, торговле и посредническим операциям, предоставлять в аренду землю, имущество и торговые места, оказывать складские услуги, проводить ярмарки.

По факту не сменится и директор — предприятие возглавит Александр Алгазин, назначенный руководителем МУП „Муниципальные рынки“ в конце июня 2018 года.