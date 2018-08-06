Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД в I полугодии выросла на 87%

Погрузка зерна в январе-июле 2018 года на сети « Российских железных дорог » (РЖД) составила более 15,9 млн тонн, что на 51,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на экспорт отправлено свыше 9,7 млн тонн, что на 86,8% больше, чем годом ранее, сообщили в РЖД.

Лидерами по объемам погрузки зерна за январь-июль стали Саратовская (около 1,4 млн тонн, рост в 2,5 раза), Курская (1,2 млн тонн, +44,6%), Тамбовская (1 млн тонн, +93,4%), Волгоградская (991 тыс. тонн, +97,5%) области.

Ранее правление РЖД для привлечения дополнительных объемов грузов приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,929 (скидка 7,1%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах 13 областей, через российские порты.

Под действие скидки попадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.