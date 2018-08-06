Торговля Пекина с ЕС увеличилась на 11 проц. в первом полугодии текущего года

Пекин, 6 августа / Синьхуа / — Объем торговли между Пекином и ЕС в первой половине текущего года составил около 150 млрд юаней /около 22 млрд долл США/ с приростом на 11 проц. в годовом выражении. Об этом свидетельствуют последние данные местной таможни.

Данные показывают, что объем внешней торговли китайской столицы в первом полугодии составил 1,29 трлн юаней при увеличении на 20,7 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности импорт увеличился на 18,9 проц., экспорт — на 29,2 проц.

На долю 28 стран ЕС пришлось 11,6 проц. внешней торговли Пекина. Объем торговли с США составил 129,3 млрд юаней с приростом на 26,3 проц. в годовом исчислении. Торговля со странами АСЕАН увеличилась на 54 проц. до 125,5 млрд юаней и составила 9,7 проц. от общего объема внешней торговли Пекина. -0-