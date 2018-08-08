Курс доллара на Мосбирже превысил 65,06 рубля

По отношению к предыдущему закрытию торгов курс доллара по состоянию на 19:45 вырос на 1,65 рубля, до 65,14 рубля, а курс евро — на 1,9 рубля, до 75,55 рубля. Предыдущее максимальное значение курса доллара к рублю в этом году было зафиксировано 11 апреля — 65,0575 рубля.

Основное давление на российскую валюту оказывают опасения относительно возможного введения новых санкций США против РФ.

Так, накануне в распоряжении газеты «Коммерсант» оказалась информация о подготовке

республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами проекта «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Документ был внесен в Сенат в прошлую среду, однако по ряду причин до сиз пор не опубликован полностью.

От президента США Дональда Трампа авторы законопроекта требуют свести в единую систему все санкции против России, создать в правительстве США «санкционный координационный офис» для координирования санкций с ЕС , заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции с новым российским госдолгом и даже решить вопрос о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Второе пожелание — «публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины , а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов». В этом пункте речь также идет об «оккупации и поддержке сепаратистов» на территориях Грузии и Молдавии. Также авторы проекта требуют от президента призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада , который продолжает «совершать военные преступления».

ВТБ, ВЭБ и "Промсвязьбанк". Речь в законопроекте также идет о замораживании активов и запрете на операции в США, которые осуществляют семь российских банковских структур, в том числе "Сбербанк"

Документ также содержит крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании России «государством, спонсирующим терроризм». С одной стороны, эта формулировка выглядит как предварительная заявка на кампанию в ООН по исключению России из числа постоянных членов Совета Безопасности, с другой стороны, именно под этим флагом с 1983 года вводились усиленные антииранские санкции.

При этом, однако, проект новых санкций против России не пытается блокировать российский нефтеэкспорт.

изучает

возможность введения санкций против основного бенефициара АФК «Система» Владимира Евтушенкова . Конгрессмен попросила Госдеп изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за «инвестиций в строительство в Крыму».

В Госдепе сообщили, что помощник госсекретаря Мэри Уотерс изучит предоставленную информацию о Владимире Евтушенкове, чтобы выяснить, соответствует ли она критериям закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» или закона о коррупции за рубежом.

Основному бенефициару и главе совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову принадлежит 61,7% АФК «Система».