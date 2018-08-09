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Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с 2016 года
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Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с 2016 года 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Утром в четверг на максимуме курс доллара доходил до отметки 66,72 рублей, а курс евро поднимался до 77,33 рубля. Индексы МосБиржи и РТС также падали на открытии торгов в пределах 1-4 процента.
Российский финансовый рынок, таким образом, отыгрывает вчерашнее сообщение о расширении санкций США против России. Накануне Госдеп США объявил о расширении санкций с 22 августа, связав его с приписываемым России применением нервно-паралитического газа в марте в британском Солсбери против двух граждан страны. Российская сторона эти обвинения неоднократно отвергала.
Госдеп пояснил, что на первом этапе расширения санкций будет запрещен экспорт в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности (электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиатехники, а также ограничены некоторые финансовые операции.
Второй этап санкций может вступить в силу через 90 дней после первого, он подразумевает гораздо более серьезные ограничения. Так, в него включается понижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение импорта и экспорта между РФ и США (за исключением продовольствия), а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США. В Госдепе отмечают, что второй пакет санкций может быть введен, если Россия за эти три месяца не предоставит заверений об отказе от использования химического оружия и не согласится на инспекции экспертами ООН. В посольстве России в США предложенные меры уже назвали «драконовскими». Там отметили, что они вводятся под надуманным предлогом и без доказательств.
В среду курс рубля также падал на фоне новостей о другом пакете санкций против России, предложенном американскими сенаторами. Одни из основных положений документа — усиление санкций против крупнейших российских госбанков, а также запрет на покупку новых выпусков российских ОФЗ. На фоне публикации законопроекта доллар вырастал в среду вечером до 65,69 рубля (торги открывались с показателя 63,53 рубля за доллар).
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