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Курс доллара вернулся в осень 2016 года
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Курс доллара вернулся в осень 2016 года 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Российский рынок в целом нервно отреагировал на публикацию в прессе подробностей о санкциях. Из публикаций в прессе стало известно, что, помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских госбанков. На фоне падения нефтяных котировок и низкого объема торгов на Мосбирже к вечеру давление на рубль усилилось.
"Подобные новости, безусловно, весьма болезненны для иностранных держателей ОФЗ, — признали в Минфине России. — В то же время предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а Минфин США в своем докладе Конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия такого рода решений".
Директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев указал, что в случае пробоя уровня сопротивления в 64 рубля новым ориентиром становится максимум ноября 2016 года — это 66,5 рубля за доллар. «Не только российский фондовый рынок сейчас находится под ударом из-за действий США, но также рынок Китая, который опять упал на полтора процента. Продолжают рушиться турецкая лира и валюты Индии и ЮАР», — отметил, в свою очередь, эксперт «Финама» Василий Олейник.
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