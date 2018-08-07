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Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
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Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский рубль незначительно вырос к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи.
Так, курс доллара США опустился на 0,45% — до 63,45 руб., Курс евро при этом упал всего на 0,1% — до 73,56 рубля.
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. В частности, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,54% — до 2312,19 пункта, РТС — на 0,75%, до 1147,16 пункта.
По мнению экспертов, рубль немного укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость контракта на «чёрное золото» марки Brent с поставкой в октябре на торгах Лондонской биржи выросла на 0,84% — до 74,37 долл. за баррель.
При этом аналитики считают, что завтра рост российского фондового рынка, вероятно, продолжится — «быки» попробуют поднять индекс Мосбиржи до 2330 пунктов, индекс РТС — в район 1165 пунктов.
Кроме того, прогнозируется, что рублевые валютные пары продолжат торговаться в узком диапазоне. Пара доллар/рубль сместится в район 63 рубля, пара евро/рубль останется в районе 73,2-73,6 рубля.
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