Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Российский рубль незначительно вырос к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи

Так, курс доллара США опустился на 0,45% — до 63,45 руб., Курс евро при этом упал всего на 0,1% — до 73,56 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. В частности, индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,54% — до 2312,19 пункта, РТС — на 0,75%, до 1147,16 пункта.

По мнению экспертов, рубль немного укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость контракта на «чёрное золото» марки Brent с поставкой в октябре на торгах Лондонской биржи выросла на 0,84% — до 74,37 долл. за баррель.

При этом аналитики считают, что завтра рост российского фондового рынка, вероятно, продолжится — «быки» попробуют поднять индекс Мосбиржи до 2330 пунктов, индекс РТС — в район 1165 пунктов.

Кроме того, прогнозируется, что рублевые валютные пары продолжат торговаться в узком диапазоне. Пара доллар/рубль сместится в район 63 рубля, пара евро/рубль останется в районе 73,2-73,6 рубля.

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