Ещё
РУСАЛ объявляет о результатах работы во втором квартале и первом полугодии 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
74.36
+0.16 Золото
1210.78
+0.02 РТС
1133.98
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

РУСАЛ объявляет о результатах работы во втором квартале и первом полугодии 2018 года 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Объем производства алюминия ОК РУСАЛ (Алюминиевого дивизиона за исключением БоАЗа) в первом полугодии 2018 года составил 1 870 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным mпериодом 2017 года.
В первом полугодии 2018 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года, что стало результатом введения санкций OFAC.
Объем производства глинозема в первом полугодии 2018 года оставался стабильным и составил 3,816 тыс. тонн. В аналогичный период 2017 года этот показатель составил 3,817 тыс. тонн. В мае 2018 была возобновлена работа боксито-глиноземного комплекса (БГК) «Фригия» в Гвинее.
Объем добычи боксита в первом полугодии 2018 года составил 6,280 тыс. тонн, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел благодаря тому, что КБК (Компания Бокситов Киндии) восстановила уровень добычи до 1 731 тыс. тонн после модернизации подвижного состава, BCGI (Компания бокситов Гайаны) увеличила объем производства на 96 тыс. тонн. На объемы добычи также повлиял перезапуск боксито-глиноземного комплекса «Фригия» в Гвинее, который состоялся в апреле.
Санкции против РУСАЛа, объявленные Минфином США в начале II квартала, внесли серьезные коррективы в деятельность компании, прежде всего, существенно ограничив экспортные поставки. Возникли сложности с транспортировкой продукции, привлечением финансирования, движением средств. Потребовалось время для того, чтобы Минфин США предоставил разъяснение условий генеральных лицензий, выданных компании, прежде чем РУСАЛ смог вернуться к исполнению своих обязательств.
Чтобы обеспечить положительный денежный поток, РУСАЛ был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. В течение II квартала основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% — затраты на энергию.
Неопределенность в отношении санкций США остается основным риском для РУСАЛа, компания продолжает работать в антикризисном режиме. При этом стратегия и основные приоритеты РУСАЛа остаются неизменными, заверил представитель. Компания продолжит реализацию мер по повышению эффективности и сокращению издержек, расширению продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей.
Компания также активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке. В структуре выручки РУСАЛа доля России и СНГ выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.
В неблагоприятных внешних условиях положительные финансовые итоги РУСАЛа за I полугодие удалось обеспечить в первую очередь благодаря высоким показателям первого квартала
По материалам пресс-службы РУСАЛ Красноярск
sibnovosti.ru: последние новости
В красноярском аэропорту у мужчины конфисковали более семи тысяч долларов Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и получи приз Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и выиграй деньги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени94
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение