РУСАЛ объявляет о результатах работы во втором квартале и первом полугодии 2018 года

Объем производства алюминия ОК РУСАЛ (Алюминиевого дивизиона за исключением БоАЗа) в первом полугодии 2018 года составил 1 870 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным mпериодом 2017 года.

В первом полугодии 2018 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года, что стало результатом введения санкций OFAC.

Объем производства глинозема в первом полугодии 2018 года оставался стабильным и составил 3,816 тыс. тонн. В аналогичный период 2017 года этот показатель составил 3,817 тыс. тонн. В мае 2018 была возобновлена работа боксито-глиноземного комплекса (БГК) «Фригия» в Гвинее.

Объем добычи боксита в первом полугодии 2018 года составил 6,280 тыс. тонн, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел благодаря тому, что КБК (Компания Бокситов Киндии) восстановила уровень добычи до 1 731 тыс. тонн после модернизации подвижного состава, BCGI (Компания бокситов Гайаны) увеличила объем производства на 96 тыс. тонн. На объемы добычи также повлиял перезапуск боксито-глиноземного комплекса «Фригия» в Гвинее, который состоялся в апреле.

Санкции против РУСАЛа, объявленные Минфином США в начале II квартала, внесли серьезные коррективы в деятельность компании, прежде всего, существенно ограничив экспортные поставки. Возникли сложности с транспортировкой продукции, привлечением финансирования, движением средств. Потребовалось время для того, чтобы Минфин США предоставил разъяснение условий генеральных лицензий, выданных компании, прежде чем РУСАЛ смог вернуться к исполнению своих обязательств.

Чтобы обеспечить положительный денежный поток, РУСАЛ был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. В течение II квартала основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% — затраты на энергию.

Неопределенность в отношении санкций США остается основным риском для РУСАЛа, компания продолжает работать в антикризисном режиме. При этом стратегия и основные приоритеты РУСАЛа остаются неизменными, заверил представитель. Компания продолжит реализацию мер по повышению эффективности и сокращению издержек, расширению продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей.

Компания также активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке. В структуре выручки РУСАЛа доля России и СНГ выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.

В неблагоприятных внешних условиях положительные финансовые итоги РУСАЛа за I полугодие удалось обеспечить в первую очередь благодаря высоким показателям первого квартала

По материалам пресс-службы РУСАЛ Красноярск