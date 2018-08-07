«РусАл» продолжает работу в антикризисном режиме

Предприятие, испытывающее последствия введенных в апреле санкций США, продолжает работать в антикризисном режиме, усиливая контроль над издержками и находя новые рынки сбыта.

С начала этого года алюминиевый рынок испытывает серьезное негативное воздействие, вызванное перебоями в поставках. Торговые войны и введение импортных пошлин наряду с санкциями привели к значительному росту расходов основных потребителей алюминия. В настоящее время алюминий является единственным биржевым товаром, торговля которым идет по цене, близкой к предельному уровню издержек.

Цены и премии на алюминий по-прежнему остаются волатильными из-за проблем с поставками, ликвидностью и ввиду действующих на LME ограничений для брендов РУСАЛа , а также растущего дефицита на мировом рынке алюминия.

Красноярский алюминиевый завод в во втором квартале 2018 года выпустил 253 тысячи тонн товарного алюминия, практически как и за аналогичный период прошлого года. За полгода же объём отгруженного металла с КрАЗа составил почти 506 тысяч тонн, что соответствует показателям за полугодие 2017 года. Доля сплавов составила 38,1%, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Объем производства алюминия ОК РУСАЛ (Алюминиевого дивизиона за исключением БоАЗа) в первом полугодии 2018 года составил 1 870 тыс. тонн, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов выросла на 54 млн долларов США, или на 1,3% — до 4 059 млн долларов США в первом полугодии 2018 года по сравнению с 4 005 млн долларов США в первом полугодии 2017 года. Общая выручка компании в первом полугодии 2018 года выросла на 233 млн долларов США, или на 4,9% — до 4 997 млн долларов США по сравнению с 4 764 млн долларов США в аналогичном периоде 2017 года.

Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции выросла на 29 млн долларов США, или на 20,6% — до 170 млн долларов США в первом полугодии 2018 года по сравнению со 141 млн долларов США в аналогичном периоде 2017 года, что преимущественно связано с ростом объемов реализации прочей алюминиевой продукции на 16 млн долларов США по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Прочая выручка, включая продажу бокситов и электроэнергии, выросла на 26,4% — до 321 млн долларов США в первом полугодии 2018 года по сравнению с 254 млн долларов США в аналогичном периоде 2017 года, что обусловлено ростом объемов реализации сырья.

В результате прибыль компании до налогообложения составила 1 017 млн долларов США в первом полугодии 2018 года по сравнению с 498 млн долларов США в первом полугодии 2017 года.

В структуре выручки «РусАла» доля России и СНГ выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.

В неблагоприятных внешних условиях положительные финансовые итоги «РусАла» за I полугодие удалось обеспечить в первую очередь благодаря высоким показателям первого квартала.

«Неопределенность в отношении санкций США остается основным риском для «РусАл», компания продолжает работать в антикризисном режиме. При этом стратегия и основные приоритеты «РусАла» остаются неизменными, заверил представитель. Компания продолжит реализацию мер по повышению эффективности и сокращению издержек, расширению продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей, заявил представитьельРусАла. — Компания также активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке.