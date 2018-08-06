Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2300 пунктов

Внешний фон перед открытием российского рынка акций складывается позитивный. После закрытия фондовой Америки с примерно полупроцентным плюсом с утра растут на 0,1% фьючерсы на американские индексы. Не хочет падать и нефть, напуганная в конце прошлой недели информацией, что Китай может ввести 25-процентную пошлину на поставки СПГ из США и может ввести пошлину на импорт американской нефти.

Поддержит рынок акций и дешевеющий рубль, на который действует как укрепление доллара на международной арене (пара евро-доллар вновь сползает к отметке 1,15), так и уход инвесторов с развивающихся рынков. Впрочем, с утра рубль может немного скорректироваться ниже уровня 63,5, но вероятность штурма сопротивления на уровни 64 по паре доллар-рубль велика.

Эта отметки является верхней границей бокового канала, в которой рубль торгуется с середины апреля, поэтому где-то в районе 64 можно рискнуть и зашортитьдоллар против рубля.

Возвращаясь к рынку акций отметим, что Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу в одном шаге от сопротивления 2300 пунктов, которое уже на такое сильное, поскольку этот район проторгован.