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Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2300 пунктов
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Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2300 пунктов 

Прайм 9 часов назад
Внешний фон перед открытием российского рынка акций складывается позитивный. После закрытия фондовой Америки с примерно полупроцентным плюсом с утра растут на 0,1% фьючерсы на американские индексы. Не хочет падать и нефть, напуганная в конце прошлой недели информацией, что Китай может ввести 25-процентную пошлину на поставки СПГ из США и может ввести пошлину на импорт американской нефти.
Поддержит рынок акций и дешевеющий рубль, на который действует как укрепление доллара на международной арене (пара евро-доллар вновь сползает к отметке 1,15), так и уход инвесторов с развивающихся рынков. Впрочем, с утра рубль может немного скорректироваться ниже уровня 63,5, но вероятность штурма сопротивления на уровни 64 по паре доллар-рубль велика.
Эта отметки является верхней границей бокового канала, в которой рубль торгуется с середины апреля, поэтому где-то в районе 64 можно рискнуть и зашортитьдоллар против рубля.
Возвращаясь к рынку акций отметим, что Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу в одном шаге от сопротивления 2300 пунктов, которое уже на такое сильное, поскольку этот район проторгован.
Стоит обратить внимание на акции Сбербанка, которые в пятницу прошли поддержку 205 рублей и закрылись на 2 рубля выше следующей поддержки 200 руб. Если Сбер пробьет «круглую» отметку, снижение может продолжиться вплоть до уровня 180 руб. Целью же отскока станет диапазон 215-217 руб. Но при принятии решений следует учитывать, что в условиях нынешнего безыдейного и низколиквидного рынка могут быть ложные пробои.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на отчетностях и корпоративных новостях Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США
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