Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов

Investing.com — Цены на золото в ходе азиатской сессии торговались вблизи 17-месячного минимума на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, а сильный доллар США продолжал оказывать давление на драгоценный металл.

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 0,07% до $1224,4 за тройскую унцию.

Китайские власти объявили в пятницу о готовности ввести тарифы в размере от 5% до 35% на товары США общей стоимостью в $60 миллиардов, которые включат в себя многие продукты сельского хозяйства, если США продолжат эскалацию торгового конфликта.

Заявление стало реакцией на поручение президента Дональда Трампа торговому представителю США рассмотреть вопрос о повышении тарифов на китайские товары до 25% с первоначальных 10%.

Председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Bloomberg в эти выходные заявил, что президент Трамп продолжит оказывать давление на Китай.

«Мы много раз говорили: никаких тарифов, никаких барьеров, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы. Китай не желает этого делать», — сказал Кудлоу в пятницу. «Их экономика слаба, их валюта слаба, люди покидают страну. Не стоит недооценивать решимость президента Трампа».

Золото растеряло свою прибыль, поскольку доллар восстановился после локального ослабления в пятницу, вызванного замедлением роста занятости в июле.

Индекс доллара в ходе утренних торгов вырос на 0,06% до 95,09.

«Золото по-прежнему сильно зависит от динамики доллара. Рост цен на золото зависит от мнения участников рынка относительно развития торгового конфликта между США и Китаем», — отметил аналитик OCBC Барнабас Ган.