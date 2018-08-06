Ещё
Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.40
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.29
+0.07 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов 

Investing.com Россия 8 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото в ходе азиатской сессии торговались вблизи 17-месячного минимума на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, а сильный доллар США продолжал оказывать давление на драгоценный металл.
Фьючерс на золото с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 0,07% до $1224,4 за тройскую унцию.
Китайские власти объявили в пятницу о готовности ввести тарифы в размере от 5% до 35% на товары США общей стоимостью в $60 миллиардов, которые включат в себя многие продукты сельского хозяйства, если США продолжат эскалацию торгового конфликта.
Заявление стало реакцией на поручение президента Дональда Трампа торговому представителю США рассмотреть вопрос о повышении тарифов на китайские товары до 25% с первоначальных 10%.
Председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Bloomberg в эти выходные заявил, что президент Трамп продолжит оказывать давление на Китай.
«Мы много раз говорили: никаких тарифов, никаких барьеров, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы. Китай не желает этого делать», — сказал Кудлоу в пятницу. «Их экономика слаба, их валюта слаба, люди покидают страну. Не стоит недооценивать решимость президента Трампа».
Золото растеряло свою прибыль, поскольку доллар восстановился после локального ослабления в пятницу, вызванного замедлением роста занятости в июле.
Индекс доллара в ходе утренних торгов вырос на 0,06% до 95,09.
«Золото по-прежнему сильно зависит от динамики доллара. Рост цен на золото зависит от мнения участников рынка относительно развития торгового конфликта между США и Китаем», — отметил аналитик OCBC Барнабас Ган.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть подорожала на фоне снижения добычи сырья в Саудовской Аравии Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,16%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени99
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение