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«Роснефть» наращивает добычу нефти и увеличивает капитализацию
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«Роснефть» наращивает добычу нефти и увеличивает капитализацию 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
"Роснефть" оперативно отреагировала на договоренности о частичном восстановлении добычи нефти в рамках Соглашения ОПЕК+, нарастив ее до уровня начала действия ограничений (октябрь 2016 года). Более того, компания имеет технологические возможности по дальнейшему наращиванию объемов добычи в течение третьего квартала на ~200 тыс. барр. в сутки, уже реализовав данный потенциал в объеме ~120 тыс. барр. в сутки в июне-июле по итогам принятых решений на 174-й Конференции стран-участниц ОПЕК и 4-й Министерской встрече стран ОПЕК+.
Для сравнения, компания ExxonMobil во 2 квартале снизила добычу углеводородов на 5%, BP — на 3%, Shell — на 9%, Equinor — на 6%, у Chevron добыча выросла на 0,2%.
Успехи в добыче были достигнуты как за счет восстановления производства на зрелых активах в Западной и Восточной Сибири (Варьеганнефтегаз, Пурнефтегаз, Няганьнефтегаз), так и за счет разработки новых активов.
В частности, удалось сохранить рост добычи на ключевом активе компании — «РН-Юганскнефтегаз». По итогам полугодия, суточная добыча увеличилась на 8% по отношению ко 2 кварталу 2017 года и сохраняется на рекордном уровне, стабильно превышая 1,4 млн баррелей в сутки.
За счет внедрения современных технологий, хорошие производственные показатели продемонстрировало большинство месторождений компании.
"Роснефть" развивает не только добычу сырья, но и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью — помимо добычи, «Роснефть» является крупнейшим переработчиком в России. Во 2 квартале объем переработки сырья на российских НПЗ компании вырос на 1,9%, составив 25,1 млн тонн. Роста удалось достичь за счет улучшения конъюнктуры рынка. Общий объем нефтепереработки компании, включая показатели зарубежных предприятий, вырос на 1,4% — до 28,1 млн тонн.
Программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов компании — самая масштабная в отрасли. Объемом инвестиций составляет 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестированы: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно нарастить объемы выпуска бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
За счет оптимизации вторичных процессов, глубина переработки выросла до 75,2% по итогам 1 полугодия.
Также компания приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов, значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». Промышленное производство улучшенных высокооктановых бензинов Аи-95 класса Евро-6 началось в апреле на Уфимской группе НПЗ Компании. Для улучшенных бензинов Компания разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования к выпускаемому продукту.
Во 2 квартале начались продажи нового моторного масла для судовых, тепловозных и промышленных дизельных двигателей, а также тяжелонагруженных дизельных двигателей карьерных автомобилей и дизельных буровых установок.
В части развития международного трейдинга нефтью и поддержания поставок через высокомаржинальные каналы Компания заключила долгосрочный контракт с польской компанией Grupa LOTOS SA на поставку нефти в Польшу объемом от 6,4 до 12,6 млн тонн сроком до конца 2020 года.
В текущем году «Роснефть» продолжила увеличивать поставки сырья в восточном направлении — отгрузки в 1 полугодии выросли на 17,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 27,4 млн тонн. Рост показателя во втором квартале составил 2,9% — 13,9 млн тонн.
В апреле Rosneft Deutschland — дочерняя компания «Роснефти» вступила в Европейскую ассоциацию производителей битума — Eurobitume. А уже в мае Rosneft Deutschland осуществила первые физические поставки полимерно-модифицированного битума (ПМБ) «Альфабит» потребителям в Германии.
"Роснефть" и Национальная нефтяная корпорация Ганы (GNPC) подписали пакет документов, предусматривающих доставку в порт Тема (Гана) в течение 12 лет сжиженного природного газа (СПГ) в объеме около 1,7 млн тонн в год (или 250 млн стандартных кубических футов в день), его регазификацию на мощностях терминала Тема с целью последующей поставки природного газа в адрес GNPC.
Успешно продолжается реализация проекта Zohr на шельфе Египта, где в декабре 2017 года была начата добыча газа. В настоящее время на месторождении введены в эксплуатацию 6 эксплуатационных скважин, которые обеспечивают добычу газа на уровне 31,5 млн кубометров в сутки. Добыча газа в первом полугодии составила около 3,1 млрд кубометров газа.
Еще одной важной новостью для участников рынка стало сообщение «Роснефти» об одобрении советом директоров программы обратного выкупа. В рамках объявленного buyback до конца 2020 года компания может выкупить с рынка суммарно на 2 млрд долларов не более 340 млн шт. акций или 3,2% от общего количества выпущенных акций.
Программа уже начала оказывать поддержку котировкам. Акции «Роснефти» вплотную приблизились к историческим максимумам на сегодняшних торгах на МосБирже, прибавив 2%. Ее капитализация составила 4,43 трлн рублей, а по стоимости обыкновенных акций нефтяная компания обогнала Сбербанк, вновь заняв позицию самой дорогой российской корпорации. Согласно данным Московской биржи, стоимость акций Сбербанка составляет 204,35 рубля за бумагу, а капитализация — 4,41 трлн рублей.
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