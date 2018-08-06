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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,43%
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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,43% 

Investing.com Россия 8 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов строительства, компаний химической и нефтедобывающей промышленности и потребительских товаров.
На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,43%.
В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), которые подорожали на 0,294 п. (15,97%), закрывшись на отметке в 2,135. Котировки Ferrovial SA (MC:FER) выросли на 0,450 п. (2,57%), завершив торги на уровне 17,970. Бумаги ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (MC:ACS) выросли в цене на 0,720 п. (1,98%), закрывшись на отметке 37,000.
Лидерами падения стали акции International Consolidated Airlines Group SA (MC:ICAG), цена которых упала на 0,190 п. (2,47%), завершив сессию на отметке 7,494. Акции Amadeus (MC:AMA) поднялись на 0,140 п. (0,20%), закрывшись на уровне 71,500, а Melia Hotels International SA (MC:MEL) снизились в цене на 0,020 п. (0,18%) и завершили торги на отметке 11,180.
На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,12%, или 1,50, достигнув отметки $1.221,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,26%, или 0,18, до $68,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,05%, или 0,04, до отметки $73,25 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,10% до 1,1557, а котировки EUR/GBP упали на 0,01%, достигнув отметки 0,8896.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 95,13.
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