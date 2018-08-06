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Российский рынок акций открылся разнонаправленно
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Российский рынок акций открылся разнонаправленно 

Прайм 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника рос на 0,09% — до 2299,98 пункта, индекс РТС снижался на 0,12% — до 1143,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на отчетностях и корпоративных новостях Прогнозы на урожай в РФ толкают вверх цены на зерно Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией и статистике из США
Комментарии  Ещё 7 источников 
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