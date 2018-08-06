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«Быки» ожидают распродажи на Уолл-стрит
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«Быки» ожидают распродажи на Уолл-стрит 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Один из крупнейших «быков» американского фондового рынка, вице-президент по финансовым услугам Federated Investors Стив Чьявароне, заявил о том, что крупная распродажа активов может начаться в любой момент.
Фото: Flickr
Вице-президент по финансовым услугам крупной инвестиционной компании из Питтсбурга Federated Investors Стив Чьявароне заявил, что в конце лета активы могут подешеветь на 5-8%. Один из ведущих «быков» американского фондового рынка полагает, что процесс удешевления уже начался.
“Мы убрали несколько фишек со стола”, — заявил Чьявароне в эфире CNBC. По его словам, торговая риторика в ближайшее время будет горячей. При этом он полагает, что решение ФРС по ключевой ставке, которое может быть принято на сентябрьском заседании, станет мощным толчком для Уолл-стрит.
"Нам предстоит еще один подъем, поэтому рынки могут немного беспокоиться об этом. Особенно при относительно ограниченной кривой доходности", — отметил он.
При этом Чьявароне полагает, что в случае, если летняя распродажа состоится, рынок вполне может рухнуть. Финансист считает, что показатели по инфляции неприятно удивят экспертов: она будет снижаться. Кроме того, ФРС, скорее всего будет повышать ставки реже, чем ожидают участники рынка. Все это может «перегреть» обстановку.
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