«Быки» ожидают распродажи на Уолл-стрит

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Один из крупнейших «быков» американского фондового рынка, вице-президент по финансовым услугам Federated Investors Стив Чьявароне, заявил о том, что крупная распродажа активов может начаться в любой момент.

Фото: Flickr

Вице-президент по финансовым услугам крупной инвестиционной компании из Питтсбурга Federated Investors Стив Чьявароне заявил, что в конце лета активы могут подешеветь на 5-8%. Один из ведущих «быков» американского фондового рынка полагает, что процесс удешевления уже начался.

“Мы убрали несколько фишек со стола”, — заявил Чьявароне в эфире CNBC. По его словам, торговая риторика в ближайшее время будет горячей. При этом он полагает, что решение ФРС по ключевой ставке, которое может быть принято на сентябрьском заседании, станет мощным толчком для Уолл-стрит.

"Нам предстоит еще один подъем, поэтому рынки могут немного беспокоиться об этом. Особенно при относительно ограниченной кривой доходности", — отметил он.

При этом Чьявароне полагает, что в случае, если летняя распродажа состоится, рынок вполне может рухнуть. Финансист считает, что показатели по инфляции неприятно удивят экспертов: она будет снижаться. Кроме того, ФРС, скорее всего будет повышать ставки реже, чем ожидают участники рынка. Все это может «перегреть» обстановку.